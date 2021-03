Hai xe giường nằm chạy trái tuyến lên Kỳ Sơn bắt khách bị phạt hơn 20 triệu đồng

Trước đó, như Báo Nghệ An đã đưa tin, từ ngày 3/3 đến ngày 7/3, hàng loạt xe khách cố định tuyến đường 7 chạy từ Vinh đi Tương Dương, Kỳ Sơn đã đồng loạt bãi bến, dừng chạy để phản đối tình trạng xe dù, xe chạy vượt tuyến. Hàng chục tài xế còn căng băng rôn trước xe chạy đến Bến xe Bắc Vinh để phản ứng. Theo các tài xế, dù không được cấp phép chạy lên Tương Dương, Kỳ Sơn nhưng các xe giường nằm chạy tuyến Nghệ An đi các tỉnh phía Nam và phía Bắc vẫn liên tục kéo xe lên khu vực này để bắt khách, thậm chí bắt khách chặng ngắn gây nên tình trạng cạnh tranh không lành mạnh.

Xe khách tuyến cố định ở đường 7 đồng loạt bãi bến, treo băng rôn trước xe để phản đối xe dù, xe trái tuyến. Ảnh: Tiến Hùng

Theo Công an huyện Kỳ Sơn, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe chạy trái tuyến lên địa bàn huyện Kỳ Sơn, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp xe khách vận tải trái tuyến. Thời gian tới, Công an huyện Kỳ Sơn sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện chạy trái tuyến lên địa bàn huyện Kỳ Sơn để đảm bảo trật tự trong vận tải hành khách nói riêng và trật tự, an toàn giao thông nói chung./.