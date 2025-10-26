Chủ Nhật, 26/10/2025
Hakimi lập cú đúp, PSG thắng Brest 3-0 và trở lại đỉnh

CTVX26/10/2025 05:48

PSG vượt qua Brest 3-0 nhờ hai bàn của Achraf Hakimi (29', 39') và pha ấn định phút 90+6 của Doue. Đội khách kiểm soát thế trận, giảm nhịp sau giờ nghỉ và tạm lên đầu bảng Ligue 1.

Trong buổi tối mà PSG không cần bung hết sức, Achraf Hakimi vẫn đủ để định đoạt trận đấu với cú đúp trong hiệp một, trước khi Doue khép lại chiến thắng 3-0 ở phút 90+6. Ba điểm đưa đội bóng Paris tạm thời trở lại ngôi đầu Ligue 1, chờ kết quả cuộc đại chiến giữa Marseille và Lens.

Hakimi psg_cleanup.jpg
Achraf Hakimi có trận đấu chói sáng - Ảnh: PSG

Diễn biến chính PSG vs Brest: Hakimi mở lối, Doue chốt hạ

Phút 29, Hakimi băng lên bên phải, đón nhịp chuyển trạng thái và tung cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số khi thủ môn Brest đứng chôn chân. Mười phút sau (39'), hậu vệ người Morocco lại xuất hiện đúng điểm nóng để sút bồi chuẩn xác trong khu vực 16m50, nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, PSG chủ động giảm nhịp, giữ sức nhưng vẫn duy trì sự kiểm soát. Brest cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, song những pha bóng quyết định đều bị hóa giải nhờ cấu trúc phòng ngự chặt và khả năng cầm bóng vượt trội của đội khách. Đến phút bù giờ cuối (90'+6), Warren Zaïre-Emery chọc khe để Doue thoát xuống, ấn định chiến thắng 3-0.

Phân tích chiến thuật: Biên phải là đòn đánh chủ lực

Hai bàn thắng của Hakimi phác họa rõ ràng kế hoạch tấn công của PSG: đẩy biên phải thành mũi nhọn. Khi đội khách đoạt lại bóng, Hakimi lập tức băng lên chiếm lĩnh hành lang rộng, tạo áp lực bằng tốc độ và khả năng dứt điểm sớm. Pha sút xa phút 29 xuất phát từ khoảng trống ở nách phải hàng thủ Brest; tình huống phút 39 là hệ quả của việc PSG dồn quân số vào khu 16m50, buộc đối thủ rơi vào thế chống đỡ bị động.

Ở trung tuyến, bộ ba Warren Zaïre-Emery – Lee Kang In – Vitinha giúp PSG kiểm soát nhịp độ. Một người giữ nhịp, một người mở góc chuyền, người còn lại sẵn sàng tiến vào nửa không gian để kết nối với biên. Nhờ vậy, đội khách không chỉ tấn công đa dạng mà còn dễ dàng “khóa” các đợt phản công của Brest ngay từ giữa sân.

Bên trái, Theo Hernandez duy trì độ cao để kéo dãn phòng tuyến Brest, qua đó tạo điều kiện cho biên đối diện của Hakimi có nhiều khoảng trống hơn. Khi đã dẫn trước hai bàn, PSG chuyển sang mô thức quản trị rủi ro: giữ cấu trúc, hạn chế mất bóng ở trung lộ, ưu tiên lựa chọn chuyền an toàn thay vì đẩy tốc độ liên tục.

Brest bế tắc trước khối phòng ngự chặt

Những nỗ lực đẩy biên của Brest không tạo ra cơ hội rõ nét. Khi đội chủ nhà dâng cao, PSG lập tức lùi đội hình về hai lớp, che kín khu vực trước vòng cấm. Các quả tạt bị hóa giải, còn những pha phối hợp trung lộ thiếu tốc độ để xuyên phá. Cách biệt hai bàn buộc Brest mạo hiểm, nhưng khoảng trống sau lưng lại mở ra cho PSG phản công và kết liễu ở phút 90'+6.

Thống kê và điểm nhấn

Phút Cầu thủ Tỷ số
29' Achraf Hakimi 0-1
39' Achraf Hakimi 0-2
90'+6 Doue 0-3
  • Hakimi lập cú đúp, trở thành điểm nổ ở biên phải.
  • PSG giữ clean sheet nhờ cấu trúc phòng ngự chặt và kiểm soát nhịp.
  • Doue ghi bàn muộn sau đường kiến tạo của Warren Zaïre-Emery.

Tác động tới cuộc đua Ligue 1

Chiến thắng đưa PSG tạm thời trở lại ngôi đầu Ligue 1. Vị trí này sẽ được xác định sau khi Marseille đối đầu Lens. Dù chưa cần tăng tốc, PSG vẫn cho thấy sự khác biệt về chất lượng lẫn tính tổ chức, một tín hiệu thuận lợi cho chặng đua sắp tới.

      Hakimi lập cú đúp, PSG thắng Brest 3-0 và trở lại đỉnh

