Hakimi tỏa sáng với cú đúp, PSG thắng Brest 3-0 Cú đúp ở phút 29 và 39, 120 lần chạm bóng cùng 94% chuyền chính xác giúp Achraf Hakimi dẫn dắt PSG hạ Brest 3-0 tại Francis-Le Ble, qua đó giành lại ngôi đầu Ligue 1.

Đêm Brest là đêm của Achraf Hakimi. Trong bối cảnh Paris Saint-Germain cần một chiến thắng sau chuỗi hai trận hòa ở Ligue 1, hậu vệ phải người Maroc bùng nổ với cú đúp ngay trong hiệp một, đặt nền cho thắng lợi 3-0 trên sân Francis-Le Ble và đưa đội bóng của HLV Luis Enrique trở lại ngôi đầu.

Hakimi chơi ấn tượng ở PSG.

Mở đầu: cú đúp định đoạt nhịp điệu

Hakimi mở tỷ số ở phút 29 bằng cú vô lê chéo góc sắc lẹm sau đường kiến tạo của Vitinha. Chỉ 10 phút sau, phút 39, anh nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm quyết đoán, lạnh lùng. Hai cú sút, hai lần trúng đích, hai bàn thắng – hiệu suất của một tiền đạo hàng đầu nhưng đến từ một hậu vệ phải.

Diễn biến: bước ngoặt hỏng penalty và dấu chấm hết

Brest có cơ hội trở lại trận đấu khi được hưởng penalty ở phút 52 sau pha bóng gây tranh cãi với Lee. Tuy nhiên, Romain Del Castillo trượt chân và đưa bóng vọt xà, bỏ lỡ thời khắc bước ngoặt. PSG giữ vững lợi thế và ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 90+6'.

Hakimi đền đáp niềm tin từ Enrique.

Phân tích chiến thuật: hậu vệ phải chơi như tiền vệ cánh

Màn trình diễn của Hakimi là mô hình thu nhỏ cho ý tưởng dùng hậu vệ cánh phải như mũi khoan tấn công của Enrique. Dù xuất phát là hậu vệ, anh liên tục chiếm lĩnh hành lang phải ở vị trí của một tiền vệ cánh, chủ động tham gia vào các lớp phối hợp và khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ biên đối phương.

Con số 120 lần chạm bóng cho thấy Hakimi là điểm tựa triển khai bóng lẫn trạm cuối trong các đợt lên bóng. Việc có 5 lần chạm bóng trong vòng cấm – ngang với các tiền đạo – phản ánh vị trí nhận bóng rất cao và quyết tâm xâm nhập khu vực nguy hiểm. Tỷ lệ chuyền chính xác 94% cùng 2 cơ hội tạo ra giúp anh vừa là mắt xích phân phối, vừa là nguồn tạo đột biến.

Ở chiều ngược lại, Hakimi vẫn giữ kỷ luật phòng ngự: không bị đối phương rê qua lần nào và có 2 tình huống chặn cú sút. Cặp giá trị công – thủ này giải thích vì sao Enrique sẵn sàng trao cho anh vai trò đặc quyền bên phải mà không cần bổ sung thêm một hậu vệ biên cạnh tranh trực tiếp.

Thống kê quan trọng

Chỉ số Giá trị Tỷ số PSG 3-0 Brest Phút ghi bàn 29', 39'; bàn thứ ba 90+6' Lần chạm bóng 120 Chạm bóng trong vòng cấm 5 Số cú sút 2 Sút trúng đích 2 Bàn thắng 2 Tỷ lệ chuyền chính xác 94% Cơ hội tạo ra 2 Bị rê qua người 0 Chặn cú sút 2 Penalty của Brest Phút 52 – Romain Del Castillo sút lên trời

Phản ứng: niềm tin tuyệt đối từ Enrique

HLV Luis Enrique trước đó đã khẳng định: “Không nghi ngờ gì nữa, với tôi, cậu ấy là hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất thế giới.” Ông cũng giải thích lý do không chiêu mộ thêm hậu vệ phải trong mùa hè: một người đến để dự bị cho Hakimi sẽ tốn kém và khó giữ động lực thi đấu.

Thủ môn Lucas Chevalier nhận xét: “Anh ấy là hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất thế giới... với khối lượng công việc, với chất lượng kỹ thuật, trong không gian hẹp... Anh ấy là một cầu thủ hiện đại.”

Tác động: bước ngoặt cho cuộc đua và tầm vóc thủ lĩnh

Chiến thắng 3-0 chặn đứng chuỗi hòa, đưa PSG trở lại đỉnh bảng Ligue 1. Về cá nhân, Hakimi tiếp tục củng cố hồ sơ của một hậu vệ phải toàn diện bậc nhất hiện nay, đồng thời tự ứng cử cho cuộc đua Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi sắp tới. Từ hiệu suất dứt điểm đến kỷ luật phòng ngự, anh thể hiện tầm vóc thủ lĩnh: dẫn dắt tập thể bằng chất lượng và sự ổn định.