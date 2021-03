Hám lời gấp đôi, gã thanh niên bán xe máy để buôn ma túy

Ngày 22/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vi Văn Ngọc (SN 1993), trú thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.



Theo cáo trạng, do quen biết từ trước nên ngày 22/8/2020, Vũ Văn Thành (SN 1962), trú huyện Kim Sơn (Ninh Bình) gọi điện cho Vi Văn Ngọc đặt mua 50 triệu tiền ma túy về sử dụng.

Ngọc đồng ý nên đến khu vực Trung trâm Y tế huyện Quế Phong gặp một người đàn ông dân tộc Mông hỏi ma túy. Hai bên trao đổi số điện thoại cho nhau.

Bị cáo Vi Văn Ngọc tại tòa. Ảnh: Trần Vũ Ít ngày sau, khi nghe Ngọc thông báo đã có “hàng”, Thành bắt xe khách vào Nghệ An. Ngày 26/8, Ngọc đi mua 2 gói ma túy (khối lượng 104,51 gam) với giá 25 triệu đồng. Về nhà, Ngọc bán lại cho Thành 47 triệu đồng. Thành bỏ ma túy vào 2 chiếc tất chân, cất trong túi của mình.



Sáng sớm 27/8 Thành đón xe khách để về Ninh Bình thì bị công an bắt tại ngã 3 Truông Bành (thuộc xã Tiền Phong, huyện Quế Phong).

Cùng ngày, cơ quan điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt giữ Vi Văn Ngọc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngọc thu giữ 1 khẩu súng và 10 viên đạn tự chế.

Quá trình điều tra, ngày 10/9/2020, Vũ Văn Thành chết tại nhà giam Công an huyện Quế Phong. Nguyên nhân chết do suy hô hấp, suy tuần hoàn, nhồi máu cơ tim. Do vậy, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Vũ Văn Thành về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi buôn ma túy. Về số tiền dùng để mua ma túy, Ngọc khai từ việc bán xe máy của mình. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt để về với 2 đứa con thơ.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Vi Văn Ngọc 16 năm tù.

Đối với hành vi tàng trữ 1 khẩu súng săn và 10 viên đạn ghém tự chế của Ngọc, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính.