Quốc tế Hamas gọi trao đổi con tin là thành tựu lịch sử Lực lượng Hamas gọi chiến dịch trao trả con tin là một thành tựu lịch sử, bước đi quan trọng hướng tới thành lập một Nhà nước Palestine.

Người dân Israel ăn mừng khi trực thăng chở các con tin đáp xuống bệnh viện ở Petah Tikva, ngày 13/10/2025. Ảnh: Xinhua

Theo hãng TASS ngày 14/10, phong trào Hamas đã chúc mừng những người Palestine được thả ra khỏi các nhà tù của Israel vào ngày 13/10.

"Chiến dịch trao đổi tù nhân là một thành tựu lịch sử" - tuyên bố của phong trào vũ trang Hamas được đăng tải trên mạng xã hội X cho biết. “Chúng tôi coi đây là một bước đi quan trọng trên con đường giải phóng toàn bộ lãnh thổ Palestine và các khu vực của người dân Palestine".

Văn bản lưu ý rằng xung đột và nạn đói không thể cản bước khả năng phục hồi của người Palestine - những người "bằng mọi cách thể hiện niềm vui trước mục tiêu đã đạt được, bao gồm cả việc trao trả con tin".

Hamas nhấn mạnh rằng "các lực lượng kháng chiến đối xử với các tù nhân Israel một cách văn minh phù hợp với các giá trị Hồi giáo".

Trong khi đó, phát biểu vào cuối hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Sharm el-Sheikh, nơi một thỏa thuận ngừng bắn ở vùng đất Palestine đã được ký kết, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng "có tất cả các điều kiện tiên quyết dành cho nền hòa bình bền vững" ở Trung Đông.

Theo Tổng thống Trump, việc cam kết thực hiện kế hoạch 20 điểm sẽ là cơ sở cần thiết để đạt được tương lai tươi sáng này.

"Công việc này đang được tiến hành ngay bây giờ. Chúng tôi đang ở giai đoạn thứ ba và thứ tư của thỏa thuận" - nhà lãnh đạo Mỹ cho biết.

Ngày 13/10, Hamas và các nhóm Palestine hỗ trợ đã thả tất cả các con tin. 20 người đã được bàn giao cho quân đội Israel thông qua sự hòa giải của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế và đã ở trên lãnh thổ của Israel.