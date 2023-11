Hamas trao trả 24 con tin từ Gaza trong ngày đầu ngừng bắn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Các chiến binh Hamas đã trả tự do 24 con tin vào hôm 24/11 – ngày đầu của thoả thuận ngừng bắn đầu tiên trong cuộc chiến này đang diễn ra.

Các con tin bao gồm phụ nữ và trẻ em Israel cùng một số lao động Thái Lan. Sau 7 tuần, tiếng súng tạm thời không vang lên trên khắp Dải Gaza.

Theo Reuters, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết, các con tin đã được đưa ra khỏi Gaza và bàn giao cho các nhà chức trách Ai Cập tại cửa khẩu Rafah, cùng với 8 nhân viên ICRC trên một đoàn xe gồm 4 chiếc.

Con tin được thả xuống khỏi xe cứu thương tại Ai Cập hôm 24/11. Ảnh: Reuters

Qatar, bên đóng vai trò trung gian để đạt thỏa thuận ngừng bắn, cho biết 13 người Israel đã được thả, một số mang 2 quốc tịch, ngoài ra còn có 10 người Thái Lan và 1 người Philippines. 39 phụ nữ và trẻ em Palestine bị giam giữ cũng đã được thả khỏi nhà tù của Israel.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết: "Chúng tôi vừa hoàn tất việc trao trả nhóm con tin đầu tiên. Các bà mẹ và trẻ em, cùng những phụ nữ khác. Mỗi người trong số họ là một thế giới riêng. Nhưng tôi nhấn mạnh với các gia đình và các công dân Israel: Chúng tôi cam kết hồi hương toàn bộ con tin của mình”.

Các con tin Israel được thả bao gồm 4 trẻ em đi cùng với 4 thành viên trong gia đình và 5 phụ nữ lớn tuổi khác.

Quân đội Israel cho biết, các con tin được thả đã được kiểm tra y tế bên trong lãnh thổ Israel trước khi được đưa đến bệnh viện để đoàn tụ với gia đình.

Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas, 50 con tin là phụ nữ và trẻ em sẽ được thả để đổi lấy 150 phụ nữ và trẻ em Palestine trong số hàng nghìn người bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Israel cho biết, lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn nếu mỗi ngày tăng thêm 10 con tin được thả.

Những người được thả hôm thứ Sáu đã được đổi với 24 phụ nữ và 15 thanh thiếu niên Palestine đang bị bỏ tù.

Một nguồn tin về các cuộc đàm phán cho biết việc thả các công nhân Thái Lan, tất cả đều là nam giới, không liên quan đến các cuộc đàm phán ngừng bắn và đi theo một con đường riêng do Ai Cập và Qatar làm trung gian.

Các công nhân nông trại người Thái Lan và Philippines làm việc ở miền Nam Israel nằm trong số khoảng 240 con tin bị các tay súng bắt tới Gaza khi các chiến binh Hamas tiến hành vụ tấn công vào ngày 7/10.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết trên mạng xã hội rằng 12 lao động Thái Lan đã được trả tự do, nhiều hơn 2 người so với con số mà phía Qatar đưa ra. Hiện chưa rõ lý do dẫn tới sự khác biệt về số liệu này.