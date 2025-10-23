Thời sự Hạn chế tối đa việc yêu cầu người dân phải thực hiện các thủ tục rườm rà, không cần thiết trong quá trình thu thập, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai Đó là chỉ đạo của đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tỉnh Nghệ An tại Thông báo Kết luận số 890/TB-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2025.

Thông báo kết luận số 890/TB-UBND của Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện chiến dịch dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tỉnh Nghệ An tỉnh nêu rõ:

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh ghi nhận sự chủ động triển khai thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An của một số xã, phường trong điều kiện chính quyền 2 cấp mới đi vào hoạt động còn nhiều khó khăn (như Nghĩa Đàn, Văn Hiến, Tam Quang, Tây Hiếu, Tân Châu, ...).

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghi Lộc. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ triển khai ở cấp xã còn chậm, mặc dù thời gian của Chiến dịch đã đi qua một nửa nhưng vẫn còn nhiều xã vừa mới ban hành kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, tố công tác, chưa triển khai nội dung Chiến dịch xuống các khối, xóm, bản, khu dân cư, tổ dân phố (như Cửa Lò, Na Ngoi, Quỳnh Mai, Quỳ Hợp, ...).

Để đảm bảo tiến độ thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch đã đề ra, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh yêu cầu:

-Các sở, ngành, UBND các xã, phường phát động phong trào thi đua cao điểm “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai” tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 7842/BNNMT-TCCB ngày 14/10/2025; căn cứ nhiệm vụ chủ trì, phối hợp được giao trong Kế hoạch số 762/KH-ƯBND để chủ động triển khai thực hiện; trong đó, giao UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện việc thu thập các loại Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở, thẻ căn cước/CCCD của các chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu nhà ở để hoàn thành nhập cơ sở dữ liệu ban đầu kịp thời gian của Chiến dịch, chậm nhất đến ngày 15/11/2025 phải hoàn thành.

Người dân kê khai thông tin về đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

- Các xã, phường tập trung nguồn lực, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến mục tiêu của Chiến dịch để nhận được sự phối hợp, đồng thuận của nhân dân; đồng thời, nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, của tỉnh để lập, điều chỉnh kế hoạch chi tiết theo các bước công việc đảm bảo thời gian theo yêu cầu của Chiến dịch, phân công, phân nhiệm rõ ràng gắn với địa bàn cụ thể; hạn chế tối đa việc yêu cầu người dân phải thực hiện các thủ tục rườm rà, không cần thiết; cần có phương án hỗ trợ người dân việc phô tô, chụp, quét GCN/CCCD.

Quang cảnh hội nghị phát động chiến dịch thi đua làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

- Trong suốt quá trình thực hiện Chiến dịch, các cơ quan, đơn vị phải tự bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình thu thập, xây dựng, hoàn thiện, vận hành, kết nối, chia sẻ CSDL đất đai.

-Công an tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện mục 9, phần II của Kế hoạch số 762/KH-UBND ngày 16/9/2025 của UBND tỉnh; chỉ đạo Công an xã quan tâm phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường trong việc thu thập các loại Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở, thẻ căn cước/CCCD của các chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu nhà ở.

-Giao Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền đến người dân về nội dung Chiến dịch.

Người dân làm thủ tục tại phường Trường Vinh. Ảnh tư liệu: Quang An

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: Tham mưu văn bản phân công, phân nhiệm cho từng thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, tổ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Chỉ đạo, giao đặt hàng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (đủ điều kiện) hoàn thành xây dựng, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh theo chính quyền 2 cấp.

Các nhiệm vụ này thuộc 2 thiết kế kỹ thuật dự toán đã được UBND tỉnh cho phép lập (tại Công văn số 2616/UBND-NN ngày 03/4/2025 và Công văn số 9648/UBND-NN ngày 15/9/2025). Đồng thời, giao các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở cử cán bộ về hướng dẫn, hỗ trợ cấp xã thực hiện xây dựng CSDL đất đai tại địa phương, tham gia cùng đoàn công tác của các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh khi đi chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tại các địa phương.

Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến dịch dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tỉnh cũng đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cấp xã; tổng hợp, báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc , đề xuất, kiến nghị của UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan gửi về Sở Tài chính, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và UBND tỉnh để được xem xét, xử lý cụ thể.