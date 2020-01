Hàng chục hecta ruộng muối bị bỏ hoang ở Nghệ An

Ông Trương Sỹ Tình - người dân xóm Đông Kỷ, một người có kinh nghiệm làm muối lâu đời cho hay: tôi làm muối ở cánh đồng này từ khi còn nhỏ, cả nhà tôi ngày xưa sống bằng nghề muối, nhưng lâu rồi không sản xuất nữa. Vì nguồn nước làm muối đi qua khu dân cư nên bị ô nhiễm và ngọt hóa, độ mặn không đảm bảo nên năng suất thấp, một số lao động sản xuất muối chuyển sang ngành nghề khác cho thu nhập cao hơn nên người dân không mặn mà sản xuất muối. Giờ người dân họ tân dụng để chăn nuôi trâu bò, nuôi dê.

Cả một cánh đồng muối mênh mông với những nhà kho chứa muối để hoang, lãng phí lắm. “Người dân chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền có phương án chuyển đổi, sử dụng phù hợp vừa có lợi cho dân vừa tận dụng được nguồn tài nguyên đất đai, chơ bỏ hoang như thế này cũng sốt ruột lắm”, ông Tình cho hay.

Ông Trương Sỹ Tình - một trong các hộ từng làm nghề muối tại cánh đồng Diễn Kỷ mong muốn sẽ có sớm có phương án chuyển đổi đất sản xuất để tránh lãng phí. Ảnh: K.L

Qua trao đổi, ông Nguyễn Hữu Khang - Xóm trưởng xóm Đông Kỷ cũng cho biết: cả 2 xóm Đông Kỷ và Đông Kỷ B có khoảng 120 hộ làm muối trên khoảng gần 500 hộ dân. Người dân bắt đầu dừng sản xuất muối khoảng từ năm 2010 do nhiều lý do: thứ nhất là cánh đồng bị ngọt hóa do từ ngày đắp bờ đắp ở cống Ba Cửa, nước biển không về cánh đồng được.