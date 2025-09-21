Kinh tế Hàng loạt bẫy chim trên đồng ruộng Nghệ An bị tháo gỡ, tiêu hủy Những ngày gần đây, lực lượng chức năng tại Nghệ An đã đồng loạt ra quân tháo gỡ hàng loạt bẫy chim, lưới giăng dày đặc trên đồng ruộng, ven sông và ven biển. Hoạt động này nhằm ngăn chặn tình trạng tận diệt chim trời đang diễn biến phức tạp, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sinh thái.

Hàng loạt bẫy cò tại khối Thái Bình, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Trường chụp ngày 19/9

Hàng năm, vào thời điểm giao mùa, hàng chục loài chim trời như cò, vạc, nhạn, bìm bịp, chèo bẻo, chim mỏ giác... bay về Nghệ An để trú ẩn và kiếm ăn. Tuy nhiên, thay vì được bảo vệ, nhiều loài chim lại trở thành “món đặc sản” bị săn bắt, buôn bán và tiêu thụ công khai.

Ghi nhận tại khu vực ao, đầm, đồng ruộng thuộc khối Thái Bình, phường Vinh Lộc - nơi chim thường bay đến kiếm ăn, người dân đã giăng lưới, dựng cọc, cắm chim mồi để bẫy chim. Tại rừng bần Hưng Hòa (phường Trường Vinh), hàng trăm cọc tre được dựng dọc theo các lối đi trong rừng, phía trên gắn cò giả bằng xốp. Cạnh đó là các thanh tre phết keo dính, hoặc chim mồi sống bị buộc chân bằng dây cước để dụ các loài chim khác sà xuống. Khi bị dính bẫy, nhiều con chim không thể thoát, bị bắt và mang đi tiêu thụ.

Chim mồi và loa để dụ chim xuống đậu dính bẫy. Ảnh: Văn Trường

Ông Trần Văn T., một người dân ở phường Vinh Lộc thừa nhận: “Vào mùa này chim trời về nhiều lắm, đủ loại. Biết là cấm nhưng bà con vẫn làm bẫy, bắt ít chim cải thiện bữa ăn và bán cho các quán nhậu. Mỗi con cũng được 40.000 - 50.000 đồng, gom nhiều cũng ra cho nguồn thu nhập không nhỏ”.

Trước tình trạng trên, sáng 19/9, Hạt Kiểm lâm Vinh - Cửa Lò phối hợp cùng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 và chính quyền các phường Trường Vinh, Vinh Lộc đã tổ chức đợt ra quân truy quét lớn. Lực lượng chức năng đã lội ruộng, trèo cây để tháo dỡ bẫy, thu giữ hơn 300 cọc tre, hàng trăm nghìn mét lưới, 6 bộ loa phát tiếng chim, cùng hàng trăm cò giả, chim mồi sống. Nhiều con chim hoang dã bị bắt đã được giải cứu và thả trở lại tự nhiên.

Cán bộ kiểm lâm lội ruộng tháo bẫy chim ở khu vực phường Vinh Lộc. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Hữu Thắng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vinh - Cửa Lò cho biết: “Mặc dù đã tuyên truyền thường xuyên nhưng việc xử lý vẫn gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng thường giăng bẫy vào ban đêm, tại khu vực hẻo lánh, gây khó khăn cho việc phát hiện. Bên cạnh đó, chế tài xử phạt hiện tại vẫn chưa đủ sức răn đe, nhiều trường hợp bị phát hiện rồi nhưng vẫn tái phạm”.

Theo tìm hiểu, sau khi bắt được chim, các đối tượng thường nhanh chóng vận chuyển ra chợ, bán lại cho đầu nậu hoặc các nhà hàng chuyên chế biến món đặc sản. Không ít cơ sở vẫn công khai bán thịt chim trời, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường và vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Chim bị dính bẫy được lực lượng kiểm giải cứu thả về tự nhiên. Ảnh: Văn Trường

Lực lượng kiểm lâm hiện đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ bẫy. Trước mắt, việc ra quân đồng loạt tại nhiều điểm nóng là biện pháp cấp thiết nhằm ngăn chặn nạn săn bắt chim trời đang ngày một gia tăng.

Thời điểm này, tại nhiều địa phương ven biển của tỉnh Nghệ An như các xã: Diễn Châu, Tân Châu, Quỳnh Phú… người dân cắm dày đặc chim giả làm mồi nhằm thu hút đàn chim sà xuống, họ còn giăng lưới, phết keo, dùng loa phát giả tiếng chim để dẫn dụ và bẫy, bắt các loài chim di cư. Khu vực cửa biển Lạch Quèn (xã Quỳnh Phú) một số vị trí ở các mỏm núi, sườn đồi, rừng phòng hộ ven biển đều bị biến thành nơi đặt bẫy săn, bắt chim.

Nhiều loại chim cò lớn được cán bộ kiểm lâm giải cứu. Ảnh: Văn Trường

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai, chỉ tính từ ngày 17/9 đến nay, đơn vị đã phối hợp với chính quyền xã Quỳnh Phú và Quỳnh Anh thu giữ hơn 2.000 mét lưới, 500 con chim giả, thả về tự nhiên 12 con chim bị bẫy trái phép và tháo dỡ 5 lều tạm trú phục vụ săn bắt.

Ông Phạm Đức Thành - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết: Từ ngày 15/9 đến nay, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức các đợt ra quân kiểm tra, xử lý nạn bẫy chim. Kết quả, toàn tỉnh đã thu giữ hàng ngàn mét lưới, hàng trăm cọc tre, phá dỡ nhiều chòi lán tạm dùng để săn bắt chim di cư trái phép.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai đốt bẫy chim và chim giả. Ảnh: Văn Trường



Thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm sẽ tiếp tục tổ chức các đợt truy quét quy mô lớn, tăng cường giám sát và tháo dỡ triệt để các dụng cụ, phương tiện phục vụ việc săn bắt trái phép. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng truy quét, xử lý các tụ điểm chế biến, tàng trữ và tiêu thụ chim hoang dã trên địa bàn.

Nghệ An là một trong những tỉnh nằm trên tuyến đường bay quan trọng của nhiều loài chim di cư. Khu vực ven biển, rừng ngập mặn và các cánh đồng lúa nước, tại đây không chỉ là nơi dừng chân lý tưởng của các đàn chim mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái đa dạng, là cơ sở phát triển du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường. Tuy nhiên, nếu tình trạng săn bắt, tiêu thụ chim trời không sớm được ngăn chặn thì các vùng chim hoang dã có nguy cơ biến mất trong tương lai không xa.

Các cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý những hành vi vi phạm, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ vai trò, giá trị của chim hoang dã đối với môi trường và cuộc sống con người. Cùng với đó là việc kiểm soát nghiêm các nhà hàng, chợ đặc sản, chấm dứt tình trạng tiêu thụ thịt chim thiên nhiên dưới mọi hình thức.