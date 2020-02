Hàng loạt chó, mèo của một xã ở Nghệ An chết bất thường, nghi 'trúng bả'

Sáng 26/2, ông Trần Khắc Hồ - Trưởng Công an xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hàng chục con chó, mèo của các hộ gia đình thuộc các xóm Tây Vạn, Nam Kỳ La, Bắc Kỳ La, Nam Bố Sơn lăn ra chết nghi bị "trúng bả”.

Trước đó vào khoảng 6h sáng 25/2, Công an xã Nghi Vạn nhận được tin trình báo của các hộ dân sinh sống trên địa bàn về việc phát hiện hàng chục con chó, mèo của các hộ gia đình bỗng dưng chết bất thường. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã đã trực tiếp xuống hiện trường thu thập, thống kê số chó, mèo chết và báo công an huyện Nghi Lộc về vụ việc.

Người dân nghi ngờ số chó, mèo chết là do bị “trúng bả”. Ảnh: Thuấn Tiến Theo đó, có 27 con chó và 03 con mèo chết nghi bị "trúng bả”. Ngoài ra các hộ dân còn phát hiện 6 con chó khác cũng đã bị mất.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được công an xã Nghi Vạn và Công an huyện Nghi Lộc tích cực điều tra làm rõ.

Điều đáng nói, trước đó ngày 11/2 người dân đã giao nộp cho Công an xã Nghi Ân, TP. Vinh hai anh em Võ Hiến Minh (SN 1979) và Võ Hiến Bảy (SN 1988) cùng trú tại xóm Đông, xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc. Hai đối tượng này đã mang bả đi rải trước khu vực nhà dân ở xóm Kim Khánh, sau khi chờ chó, mèo ăn bả xong thì chúng mang bao tải đi nhặt “chiến lợi phẩm” mang về bán kiếm lời. Tuy nhiên, trong lúc đang thực hiện hành vi thì bị người dân vây bắt.