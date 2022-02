Hàng loạt địa phương ở Nghệ An điều chỉnh cấp độ dịch, chỉ còn 46 xã vùng đỏ

Theo đánh giá cấp độ dịch do Sở Y tế Nghệ An công bố, ngày 26/2, trên địa bàn tỉnh chỉ còn 46 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đỏ (cấp độ 4, mức nguy cơ rất cao). Con số này giảm hơn 120 xã so với một tuần trước, khi hơn 1/3 trong tổng số 460 xã, phường ở Nghệ An là vùng đỏ.

Toàn tỉnh Nghệ An chỉ còn 46 xã thuộc vùng đỏ, tập trung chủ yếu ở 2 huyện Anh Sơn và Đô Lương (với 29 xã). Ảnh: T.H Trong khi đó, các xã thuộc vùng cam (cấp độ 3), lại tăng lên đáng kể, với 288 xã. Ngoài ra, có 70 xã thuộc vùng và và chỉ còn 56 xã đang ở trạng thái bình thường mới (vùng xanh).



Nếu như ít ngày trước, phần lớn các xã ở Quỳnh Lưu thuộc vùng đỏ thì đến nay huyện này không còn xã nào. Trong tổng số 33 xã, thị trấn thì có đến 32 địa phương là vùng cam, xã còn lại là Quỳnh Ngọc được giảm cấp độ xuống vùng xanh. Trong khi đó, diễn biến dịch ở huyện này trong những ngày gần đây lại rất phức tạp, số ca nhiễm trong ngày liên tục lập kỷ lục và vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Cụ thể như ngày 21/2, toàn huyện ghi nhận kỷ lục 1.400 F0, những ngày sau đó, số FO mới trong ngày luôn ở mức trên dưới 1.000. Trong ngày 25/2, huyện Quỳnh Lưu cũng ghi nhận gần 1.100 ca mắc mới.

Tương tự là huyện Nam Đàn, chỉ ít ngày trước huyện này chỉ còn mỗi xã Xuân Lâm thuộc vùng cam, 18 xã, thị trấn còn lại là vùng đỏ. Tuy nhiên, đến hôm nay huyện này không còn xã nào thuộc vùng đỏ. Thay vào đỏ, có 14 xã thuộc vùng cam và 5 xã chuyển xuống vùng vàng.

TP Vinh chỉ còn 3 phường là vùng đỏ, còn lại thuộc vùng cam. Ảnh: T.H Tại TP Vinh, chỉ còn 3 phường là Trung Đô, Cửa Nam và Lê Mao vẫn ở vùng đỏ, 22 phường, xã còn lại thuộc vùng cam. Huyện Nghi Lộc cũng không còn vùng đỏ, thay vào đó là 24 xã thuộc vùng cam, 3 xã vùng vàng và 2 xã vùng xanh.



Cũng theo đánh giá cấp độ dịch này thì huyện Anh Sơn là địa phương có nhiều vùng đỏ nhất với 19/21 xã; huyện Đô Lương có 10/33 xã; huyện Kỳ Sơn và Yên Thành mỗi huyện có 5 xã là vùng đỏ...

Từ dịp Tết Nguyên đán đến nay, số ca nhiễm Covid-19 ở Nghệ An liên tục tăng cao, với hàng nghìn ca mỗi ngày. Đến nay, diễn biến dịch bệnh vẫn đang rất phức tạp khi ngày 25/2, toàn tỉnh ghi nhận kỷ lục với gần 4.000 F0. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, số F0 trong cộng đồng vẫn còn rất lớn nhưng chưa được xét nghiệm hoặc không báo với cơ quan y tế.

Theo một cán bộ Sở Y tế Nghệ An, việc đánh giá này do các địa phương cấp huyện tiến hành sau đó cập nhật về Sở Y tế. "Số vùng đỏ trên địa bàn tỉnh giảm mạnh không hẳn là do diễn biến dịch bệnh không còn phức tạp mà là do cách đánh giá cấp độ dịch được điều chỉnh, đồng thời các số liệu trong tiêu chí được rà soát lại", vị này nói và cho hay, hiện nay việc đánh giá cấp độ dịch dưa vào 3 tiêu chí, đó là tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn/số dân/thời gian; độ bao phủ vắc-xin và việc đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.