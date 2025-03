Pháp luật Hàng loạt tài khoản liên quan đường dây lừa đảo hơn 500 tỷ đồng ở Campuchia Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, liên quan đến đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng, xảy ra tại địa bàn các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Công an đang tìm các nạn nhân để hỗ trợ điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bọn chúng.

Các đối tượng gây án.

Theo cơ quan Công an, vụ án được triệt phá vào ngày 6/2. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là sử dụng app “Tình yêu", gọi tắt là app “2.1", dẫn dụ nạn nhân tham gia đặt cược tại trang Web "https://web.sandsking.top/#/" để dẫn đến trang “Casino Bay Sands”, rồi chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh xác định 21 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để nhận tiền chiếm đoạt của các nạn nhân.

Cụ thể, 5 tài khoản do Nguyễn Ngọc Cường đứng tên có các tài khoản số: Tài khoản số 3920278155 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); tài khoản số 190005265588 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB); tài khoản số 0392027815 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Vpbank); tài khoản số 0392027815 của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB); Tài khoản số 8893858788 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV). 5 tài khoản do Lê Văn Giang đứng tên gồm: Tài khoản số 0373257001 của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB); Tài khoản số 1052409201 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank); Tài khoản số 109883286596 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank); Tài khoản số 194050530484 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB); Tài khoản số 060326704760 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank).

Ngoài ra, 7 tài khoản do Phan Mây Viễn đứng tên, gồm: Tài khoản số 694758 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB); tài khoản số 8863048736 của Ngân hàng TMCP Đầu Tư và phát triển (BIDV); tài khoản số 499853465 của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB); tài khoản số 499853465 của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB); tài khoản số 012704070008521 của Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố (HD Bank); tài khoản số 1049247971 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank); tài khoản số 100210643 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). 2 tài khoản do Huỳnh Trọng Nghĩa đứng tên: Tài khoản số 1052257032 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank); tài khoản số 064298482 của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB). Tài khoản số 882162395 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV) do Bùi Thị Thảo đứng tên. Bùi Thị Thùy đứng tên tài khoản số 8830877492 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV). Tài khoản số 8814231282 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV) do Nguyễn Đình Chính đứng tên.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị, các nạn nhân đã chuyển tiền vào một trong những tài khoản ngân hàng nêu trên thì liên hệ đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh (tọa lạc số 1229, đường CMT8, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), ĐT: 02763.822001 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.