Hàng loạt thẩm mỹ viện, cơ sở làm đẹp ở Nghệ An hoạt động trái phép

Kiểm tra đâu, sai phạm đó

Tại TP. Vinh, dạo quanh các tuyến đường ở trung tâm như Nguyễn Văn Cừ, Ngư Hải, Trần Phú, Nguyễn Thái Học…, không khó để bắt gặp những cơ sở làm đẹp với biển hiệu quảng cáo hoành tráng.

Theo ghi nhận của phóng viên, ở 4 tuyến đường này đã có đến hàng chục cơ sở làm đẹp với các dịch vụ phun thêu màu mắt, môi, lông mày, cắt mí, chỉnh mũi, hút mỡ, nâng ngực.... Phần lớn các cơ sở làm đẹp này được dựng lên dưới cái mác như spa, thẩm mỹ viện, chăm sóc da, massage, tắm trắng bằng đèn chiếu, xăm, xóa xăm và phun môi, lông mày....

Viện Thẩm mỹ, địa chỉ số 284 đường Nguyễn Văn Cừ thiếu giấy phép ở một số lĩnh vực làm đẹp. Ảnh: TH Các cơ sở làm đẹp này công khai quảng cáo sẵn sàng thực hiện các hoạt động như cắt mí mắt, nâng mũi, hút mỡ bụng, thu nhỏ môi bé, môi lớn, âm đạo; xóa sẹo, tiêm botox, tiêm Filler, triệt lông, điều trị nám, tàn nhan bằng tia laser... Trước thực trạng này, đoàn liên ngành của tỉnh đã đi kiểm tra đột xuất một số cơ sở spa và thẩm mỹ viện trên địa bàn thành phố Vinh.



Trong 2 ngày, đoàn kiểm tra gồm Công an tỉnh và Thanh tra Sở Y tế đã phát hiện rất nhiều vấn đề sai phạm từ các cơ sở "làm đẹp": Spa, Thẩm mỹ viện. Cụ thể, tại cơ sở Viện Thẩm mỹ Dvincy Lam Hồng, địa chỉ: số 284 đường Nguyễn Văn Cừ. Tại thời điểm kiểm tra cơ sở chỉ xuất trình được Giấy đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp, một số chứng chỉ phun xăm toàn diện, phun thêu thẩm mỹ, chưa xuất trình được một số giấy tờ pháp lý, hóa đơn, chứng từ, tài liệu chứng minh các hoạt động của cơ sở là hợp pháp.

Đoàn kiểm tra tại Viện Thẩm mỹ Dvincy Lam Hồng và phát hiện một số sai phạm trong hoạt động. Ảnh: TH Đoàn cũng phát hiện cơ sở này có rất nhiều vỏ thuốc cầm máu, vỏ lọ thuốc giảm đau dạng tiêm, bơm kim tiêm đã qua sử dụng, nhiều bông băng và găng tay dính máu…. Ngoài ran, đoàn còn phát hiện nhiều phiếu hẹn tái khám sau phẫu thuật như: cắt mí dưới, cắt mí trên, nâng mũi sửa cấu trúc, thu âm đạo môi bé, triệt lông bằng laser. Đặc biệt phát hiện 3 bơm kim tiêm đã lấy sẵn thuốc, nhưng không biết thuốc gì; 2 hộp thuốc bột đông khô pha tiêm Beautem 100U chưa sử dụng, loại thuốc này chỉ định dùng trong việc cải thiện tạm thời biểu hiện các nếp nhăn thẳng đứng. Đây là thuốc bán theo đơn và loại thuốc này chỉ có bác sĩ có trình độ chuyên môn cho phép mới được kê đơn… Viện Thẩm mỹ Dvincy Lam Hồng chưa được Sở Y tế cấp phép thực hiện các dịch vụ này. 3 bơm kim tiêm đã lấy sẵn thuốc, nhưng không biết thuốc gì; 2 hộp thuốc bột đông khô pha tiêm Beautem 100U chưa sử dụng được phát hiện trong tủ lạnh. Ảnh: TH Tương tự, tại cơ sở Thẩm mỹ Quỳnh Hương, số 93 Nguyễn Thái Học, đoàn kiểm tra cũng phát hiện cơ sở này có nhiều thuốc Meditoxin 100u và thuốc Botulax 100 không rõ nguồn gốc, không tem nhập khẩu, không hóa đơn… Đây là những loại thuốc bán theo đơn, chỉ định dùng trong việc cải thiện tạm thời biểu hiện các nếp nhăn thẳng đứng và loại thuốc này chỉ có bác sĩ chuyên khoa mới sử dụng cho bệnh nhân. Ngoài ra trên tờ rơi quảng cáo của cơ sở này còn còn thực hiện được các kỹ thuật mà chỉ có các cơ sở chuyên khoa được cấp phép mới thực hiện được như: Triệt lông, điều trị nám bằng laser, nâng cơ, xóa nhăn, điều trị giãn mao mạch…



Còn tại cơ sở Thẩm mỹ viện Hàn Quốc, địa chỉ số 255 đường Hà Huy Tập, tại thời điểm kiểm tra có rất nhiều khách hàng đang thực hiện phun mày, phun môi, dưỡng da… Chủ cơ sở vắng mặt, đại diện của cơ sở làm việc với đoàn chỉ xuất trình được Giấy phép kinh doanh thực hiện phun thêu thẩm mỹ, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp do UBND TP. Vinh cấp, Trên sổ sách ghi chép khách hàng thể hiện cơ sở thực hiện kỹ thuật: Nâng mũi với giá 13 triệu đồng; cắt mí 5 triệu; cắt môi bé 6 triệu… Lý giải cho việc này, ông Mạc Lương Long - người đại diện cho cơ sở phân trần "cơ sở chỉ nhận khách hàng rồi chuyển ra Hà Nội thực hiện thủ thuật để hưởng phần trăm hoa hồng chứ không thực hiện tại cơ sở".

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản, yêu cầu các cơ sở không được triển khai thực hiện các thủ thuật không được cơ quan chức năng cấp phép, tiếp tục phối hợp với đoàn làm rõ các hoạt động của cơ sở.

Bất cập trong quản lý

Theo thống kê chưa đầy đủ của Phòng Y tế thành phố Vinh thì hiện nay trên địa bàn có 74 cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ, spa. Trong đó, chỉ có 30 cơ sở hành nghề đã có công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện dịch vụ thẩm mỹ lên phòng Y tế; 44 cơ sở hoạt động mà không công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện dịch vụ thẩm mỹ.

“Qua thanh, kiểm tra cho thấy các cơ sở phun, xăm môi, mi mắt hoạt động "chui" nhưng việc xử lý rất khó khăn, bởi phải bắt quả tang trực tiếp mới xử phạt được. Phòng chưa xử lý được trường hợp nào, bởi các cơ sở này tầng 1 là tiếp nhận bệnh nhân, tư vấn; tầng trên mới làm các thủ thuật. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, qua camera các cơ sở này ngừng thực hiện thủ thuật, mặt khác do lực lượng quản lý mỏng nên không kiểm soát nổi và khó khăn khi tiếp xúc kiểm tra, xử lý”, bà Hồ Thị Hoa - Phó trưởng Phòng Y tế thành phố Vinh cho biết.

Phát hiện nhiều thuốc Meditoxin 100u và thuốc Botulax 100 không rõ nguồn gốc, không tem nhập khẩu, không hóa đơn… tại cơ sở Thẩm mỹ Quỳnh Hương. Ảnh: T.H Trong năm 2019, đoàn liên ngành của thành phố Vinh đã tiến hành kiểm tra được 13 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, spa. Xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở với tổng số tiền phạt là 15.000.000 đồng. Tuy nhiên, các lỗi xử phạt chỉ là quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề, sổ theo dõi bệnh nhân.



Ông Trần Nguyên Truyền - Chánh Thanh tra Sở Y tế Nghệ An cho hay, hiện nay, chủ cơ sở "làm đẹp" đang lẫn lộn giữa phạm vi hoạt động của các loại hình: Dịch vụ thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ. Bên cạnh đó, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chưa được sửa đổi, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế gây khó khăn cho công tác quản lý. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, về chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, Sở Y tế mới chỉ cấp phép cho 3 phòng khám và 1 bệnh viện do Bộ Y tế cấp phép.

Trong khi đó, một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An khẳng định việc các thẩm mỹ viện chưa được cấp phép nhưng vẫn hoạt động là sai kể cả việc tiếp nhận bệnh nhân rồi đưa đến bệnh viện phẫu thuật. Trách nhiệm kiểm tra, giám sát là của Phòng Y tế thành phố Vinh.