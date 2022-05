Hàng nghìn mét vuông đất vàng để hoang tại trung tâm huyện Nam Đàn

Lãng phí đất vàng

Tại trung tâm thị trấn Nam Đàn đang có dãy đất của 5 cơ quan cũ: Công an huyện Nam Đàn, TTVH huyện Nam Đàn, Chi cục Thuế huyện Nam Đàn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đàn và đất thuộc dự án Tòa nhà Nam Đàn Plaza của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), với tổng diện tích hơn 10.400 m2. Dù các cơ quan này đã chuyển đi nơi khác từ lâu nhưng dãy trụ sở cũ này đến nay vẫn chưa thể giải quyết, trở thành địa điểm nhếch nhác, và là nơi để nhiều người “nhảy dù” vào kinh doanh, buôn bán.

Khu đất vàng nằm cạnh Quốc lộ 46, giữa trung tâm thị trấn Nam Đàn, kéo dài từ cổng chào khối Phan Bội Châu lên đến ngã ba rẽ vào UBND huyện Nam Đàn. Ảnh: Tiến Đông

Thực tế tại khu vực này, chúng tôi nhận thấy, cả một dọc dài các trụ sở cũ của các đơn vị nói trên kéo từ cổng chào khối Phan Bội Châu lên ngã 3 dẫn vào UBND huyện Nam Đàn đang để hoang. Tại khu vực nhà tiếp dân của Công an huyện Nam Đàn cũ thì một số hộ đã vào kinh doanh quần áo, may mặc, phía trong sân thành nơi tập kết cây cảnh. Thậm chí, một số phòng chức năng ngày xưa đã được “trưng dụng” làm nơi ở.

Hỏi một số người dân địa phương chúng tôi được biết, dãy đất này như vậy đã nhiều năm nay, có một thời gian, người ta về đo, vẽ, lập nên quy hoạch nhưng rồi cũng bỏ đó, không thấy thực hiện.

Sơ đồ của dãy đất. Ảnh: Tiến Đông

Ông Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn cho biết: Hiện nay dãy đất nói trên được giao cho thị trấn quản lý, bảo vệ. Trước đây, khu vực này nhếch nhác quá nên có một số người xin phép vào đặt cây cảnh và làm nơi bán quần áo thể thao nên thị trấn cũng tạo điều kiện, vừa để họ dọn dẹp vệ sinh khu vực này luôn.

Ông Nguyễn Hồ Bá – Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện Nam Đàn cho biết: Khu vực này huyện cũng đã họp bàn nhiều lần để giải quyết nhưng chưa thực hiện được. Năm 2019, cũng đã có nhà đầu tư về lập quy hoạch khu đô thị, thương mại, khách sạn Nam Đàn Complex với diện tích 10.437 m2, bao trùm cả khu đất của 5 đơn vị, nhưng về sau do vướng quy định xử lý tài sản công nên không thực hiện được.

Trước cổng trụ sở Công an huyện Nam Đàn cũ nay đã có một số người dân đến buôn bán. Ảnh: Tiến Đông

Vướng tài sản của Ngân hàng TMCP Đại Dương

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 2011 đến năm 2020, trụ sở của các đơn vị này đã được thu hồi và bàn giao cho UBND huyện Nam Đàn quản lý, riêng Dự án Tòa nhà Nam Đàn Plaza do không thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh nên chưa thể thu hồi và bàn giao cho huyện Nam Đàn được.

Tuy nhiên, theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ điều chỉnh huyện Nam Đàn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 thì các khu đất nói trên được quy hoạch vào mục đích đất thương mại, dịch vụ và đất hạ tầng.

Tòa nhà Nam Đàn Plaza nằm ngay góc ngã 3 nay đang tạm thời làm điểm rửa xe và bán quán nước. Ảnh: Tiến Đông

Ông Nguyễn Trung Long – Trưởng phòng Quản lý giá và Công sản, Sở Tài chính Nghệ An cho biết: Trước đây, huyện Nam Đàn đã đề xuất phương án quy hoạch toàn bộ khu vực này thành khu đô thị, thương mại, khách sạn, tuy nhiên, do vướng khu vực của Ngân hàng TMCP Đại Dương chưa giải quyết được nên chưa thực hiện.

Nói về Dự án Tòa nhà Nam Đàn Plaza của Ngân hàng TMCP Đại Dương, vào tháng 3/2010 dự án này đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 2712000004. Theo đó, tiến độ thực hiện của dự án là từ quý II năm 2010 đến quý I năm 2011.

Tòa nhà Nam Đàn Plaza của Ngân hàng TMCP Đại Dương đã dừng thi công nhiều năm nay và được UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định chấm dứt hoạt động của dự án. Ảnh: Tiến Đông

Dù đã được UBND tỉnh cho phép gia hạn tiến độ hoàn thành đến 10/12/2016, nhưng đến tháng 5/2017, chủ đầu tư vẫn không trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện các thủ tục đất đai, xây dựng để tiếp tục thực hiện. Năm 2017, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh tiếp tục kiểm tra tình hình thực hiện dự án và đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 2364/QĐ.UBND ngày 2/7/2017 phê duyệt kết quả kiểm tra, chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan, xử lý công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

Phối cảnh khu đô thị, thương mại, khách sạn Nam Đàn Complex tại khu vực này đã từng được một đơn vị lập nên nhưng không thực hiện được. Ảnh: Tiến Đông

Để giải quyết những vướng mắc liên quan đến Dự án Tòa nhà Nam Đàn Plaza, ngày 5/4/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đại Dương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Nghệ An.

Sau buổi làm việc, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Thông báo số 216/TB-UBND ngày 10/4/2019 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, theo đó, các bên liên quan đã thống nhất việc chấm dứt hoạt động Dự án Tòa nhà Nam Đàn Plaza tại huyện Nam Đàn theo Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 2/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An, đề nghị Ngân hàng TPCM Đại Dương sớm báo cáo Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đề xuất phương án thanh lý dự án và tài sản theo quy định hiện hành, để tỉnh Nghệ An chỉ đạo UBND huyện Nam Đàn lập quy hoạch xây dựng công trình công cộng phục vụ nhân dân tại khu vực dự án.

Trở lại câu chuyện của Ngân hàng TMCP Đại Dương, sở dĩ việc xử lý Dự án Tòa nhà Nam Đàn Plaza cần phải có quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bởi kể từ sau khi Hà Văn Thắm bị bắt và lãnh án tù, vào ngày 25/4/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực hiện mua lại bắt buộc Ngân hàng TMCP Đại Dương với giá 0 đồng.

Theo ông Nguyễn Trung Long - Trưởng phòng Quản lý giá và Công sản, Sở Tài chính Nghệ An, việc xử lý trụ sở cũ của các cơ quan trên địa bàn huyện Nam Đàn được thực hiện theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ. Do Dự án Tòa nhà Nam Đàn Plaza hiện đang là tài sản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, không thuộc đối tượng thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công theo các quy định này. Vì thế, phải chờ thanh lý dự án này và tài sản theo quy định, sau đó mới có thể giao cho UBND huyện Nam Đàn thực hiện các bước tiếp theo./.