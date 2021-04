Hàng nghìn sinh viên Nghệ An tham gia chương trình tuyên truyền về giới tính và sức khỏe sinh sản

"Hành trình SV - OK" là chuỗi hoạt động tại nhiều tỉnh, thành của Việt Nam nhằm tuyên truyền trong thanh niên, sinh viên kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, cung cấp các biện pháp quan hệ tình dục an toàn.

Trưởng Ban Tổ chức chương trình, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên cho biết: “Tiếp nối những chương trình sau mặt báo nhằm tuyên truyền giáo dục nhận thức cho đoàn viên, thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng về sức khỏe sinh sản tới nhiều tỉnh thành trên cả nước, Chương trình truyền thông sức khỏe sinh sản cho sinh viên với chủ đề “Hành trình SV - OK” với nhiều hoạt động phong phú đã thu hút đông đảo hàng nghìn sinh viên tham gia.

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương cùng Trưởng ban Tổ chức chương trình "Hành trình SV - OK" tặng hoa đại diện Tổ chức DKT International tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Quỳnh

Theo số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, trung bình mỗi năm cả nước có gần 300.000 ca nạo hút thai, chủ yếu ở độ tuổi 15 - 19, trong đó 60 - 70% là học sinh, sinh viên.

Vì vậy công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, nhận thức và trách nhiệm của thanh niên về sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS cần có kế hoạch hành động cụ thể để tăng cường nhận thức về tình dục an toàn và ngừa thai hợp lý, tránh trình trạng mang thai ngoài ý muốn.

Đại diện Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An tham gia tuyên truyền, giải đáp nhiều câu hỏi của sinh viên tham gia chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại Nghệ An, chương trình truyền thông sức khỏe sinh sản cho sinh viên với chủ đề "Hành trình SV - OK" có nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích như: Tặng áo 500 chiếc áo cho sinh viên tham dự chương trình; Chuyên gia về sức khỏe sinh sản lên trao đổi và tư vấn cho sinh viên về tình dục an toàn, các biện pháp tránh thai hiện đại; Các câu lạc bộ, đội, nhóm thi tuyên truyền về sức khỏe sinh sản theo hình thức sân khấu hóa do các bạn tự xây dựng ý tưởng (4 đội đến từ 2 trường gồm: Đại học Y khoa Vinh, Đại học Vinh).

Cùng đó, có hoạt động phát bao cao su và thuốc tránh thai miễn phí cho sinh viên và người dân khu vực địa điểm diễn ra tổ chức.