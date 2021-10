Hàng nghìn viên ma túy được giấu trong đế giày, hộp thuốc

Ngày 18/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Anh Tài (SN 1982), trú phường Vinh Tân, TP. Vinh về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.



Tài từng bị phạt 6 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản của công dân” và 16 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Năm 2016, Tài chấp hành xong hình phạt thì đến năm 2020 lại bị bắt vì ma túy.

Bị cáo Trần Anh Tài tại tòa. Ảnh: Trần Vũ Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 9/2020, thông qua mạng xã hội facebook, Trần Anh Tài nói chuyện với một tài khoản (Tài không nhớ tên) và được người này đặt vấn đề nhận thùng hàng thực phẩm chức năng. Tài đồng ý nên cho người đó số điện thoại của mình.



Khoảng 1 tuần sau, có người đưa thùng hàng đến cho Tài. Mở ra kiểm tra, Tài thấy bên trong có 2 đôi giày thể thao, 1 số quần áo, 6 hộp và 2 gói ni-lông bên trong có nhiều viên nén màu xanh, màu trắng.

Sau đó, có người gọi điện cho Tài yêu cầu chuyển quần áo, 2 đôi giày đến 2 địa chỉ ở Macao.

Trần Anh Tài sau đó đã nhờ Phạm Anh Tuấn (SN 1982, trú phường Lê Lợi, TP Vinh) đi gửi 2 túi đồ theo địa chỉ có sẵn.

Khoảng 2 ngày sau, người gửi đồ gọi điện cho Tài biết: những viên nén đựng trong các lọ thực phẩm chức năng và trong các gói là ma túy, dặn cất để khi nào gửi tiếp. Người này hứa trả công cho Tài và không để Tài thiệt.

Chiều 22/10, Tuấn gọi điện cho Tài báo 1 gói đồ gửi bị trả. Do đó, 16h cùng ngày, Tuấn đến cửa hàng bưu chính nhận lại gói hàng bị trả. Khi Tuấn vừa nhận lại gói đồ thì bị công an ập vào kiểm tra, phát hiện dưới lót giày có ma túy với khối lượng hơn 228 gam.

Từ lời khai của Tuấn, cơ quan điều tra đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Anh Tài. Khám xét nhà Tài, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói, hộp chứa ma túy có tổng khối lượng hơn 2.000 gam.

Quá trình điều tra, Trần Anh Tài và Phan Anh Tuấn không thừa nhận và không biết gói đồ gửi đi Macao bị trả lại bên trong có ma túy nên không đủ căn cứ buộc tội Tài và Tuấn chịu trách nhiệm hình sự về hơn 228 gam ma túy. Vì vậy, VKSND huyện Hưng Nguyên đã ra quyết định trả tự do cho Tuấn do không đủ căn cứ để khởi tố bị can.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này bị cáo Trần Anh Tài phải chịu trách nhiệm về hành vi vận chuyển hơn 2000 gam ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo Tài khai chỉ nhận giúp cho một người quen biết trên mạng xã hội. Lúc đầu, bị cáo không biết đó là ma túy cho đến khi nhận được điện thoại thông báo của người đó.

Bị cáo Tài một mực chối tội, cho rằng không thực hiện việc vận chuyển ma túy như cáo buộc. Bị cáo này chỉ thừa nhận việc tàng trữ ma túy.

Sau quá trình xét xử, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để làm rõ một số nội dung và triệu tập thêm 1 số người để đối chất.