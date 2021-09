Hàng quán Cửa Lò rục rịch mở cửa trở lại đón khách

Các nhà hàng chuẩn bị hải sản để phục vụ du khách. Ảnh: Quang An

Theo ghi nhận của P.V, mặc dù các nhà hàng, quán ăn tại khu vực trung tâm T.X Cửa Lò đã đồng loạt mở cửa, chỉnh trang lại trong sáng 21/9 thì vẫn còn nhiều ki ốt đóng cửa im lìm dù được phép hoạt động trở lại, nhất là dãy ki ốt phường Nghi Hương, Nghi Hòa của thị xã hầu như không mở cửa kinh doanh.

Bà Tình, chủ một ki ốt phường Nghi Hương, T.X Cửa Lò cho biết: "Hiện chúng tôi chưa mở cửa vội mà đang tập trung theo dõi, nghe ngóng lượng khách vì nếu mở ra mà không có khách thì lại càng thất thu. Hiện mùa du lịch cũng đã qua rồi, học sinh cũng đã vào năm học mới, chưa kể đến việc khách ngoại tỉnh đổ về rất ít, khách nội tỉnh thì thường xuống tắm biển và ít lưu trú, sử dụng dịch vụ nên chúng tôi phải cân nhắc, tính toán kỹ việc có nên mở cửa thời điểm này hay không...".

Do ngày đầu mở lại nên lượng khách tại Cửa Lò khá ít, và đều được bố trí ngồi giãn cách để đảm bảo an toàn. Ảnh: Quang An