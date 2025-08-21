Kinh tế Hàng trăm dãy trọ công nhân ở Nghệ An vắng khách Khi các nhà máy ở trong những khu công nghiệp được dựng lên, nhiều hộ dân sống xung quanh đã đầu tư số tiền lớn để làm dãy trọ cho công nhân thuê ở. Tuy nhiên, mặc dù các công ty đã đi vào hoạt động nhưng nhu cầu thuê trọ không cao, một số công ty thì có xe đưa đón công nhân khiến các dãy trọ trở nên ế khách.

Đón đầu nhà máy

Gần 1 năm nay, hàng loạt dãy trọ công nhân ở khối 9 (phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An), lâm vào cảnh ế ẩm, không có người thuê. Khối này nằm sát Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, trước đây thuộc xã Quỳnh Lộc cũ, sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, Quỳnh Lộc cùng với Quỳnh Dị, Quỳnh Lập được sáp nhập, trở thành phường Tân Mai.

“Dán thông báo trước dãy trọ quanh năm, rồi lại quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội nhưng chờ từ đầu năm đến giờ, cũng chẳng thấy ai đến xem phòng để thuê”, bà Hoàng Thị Huệ - chủ một dãy trọ 7 phòng ở khối 9 nói.

Dãy trọ 2 tầng khang trang nhưng không có người thuê. Ảnh: Tiến Hùng

Năm 2023, các nhà máy trong Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 lần lượt được xây dựng. Thời điểm đó, hàng nghìn công nhân, kỹ sư làm công việc xây dựng các nhà máy đổ về đây, khiến nhu cầu thuê trọ tăng cao.

“Hồi đó thợ xây dựng về nhộn nhịp, họ đi khắp xóm để hỏi thuê trọ. Thấy vậy nên nhiều hộ dân mới đầu tư tiền để xây các dãy trọ cho thuê rồi quán cơm, quán ăn sáng nhằm phục vụ công nhân”, ông Lê Văn Tỉnh – Khối trưởng khối 9, phường Tân Mai kể.

Như nhiều hàng xóm khác, ông Tỉnh cũng bỏ gần 1 tỷ đồng, đầu tư xây dựng dãy trọ 14 phòng. “Chúng tôi cứ nghĩ, mới chỉ có thợ đến để xây dựng nhà máy mà đã đông thế này rồi thì khi nhà máy đi vào hoạt động, chắc là sẽ nhiều công nhân lắm”, ông Tỉnh nói. Chỉ trong thời gian ngắn, riêng khối 9 đã có đến hàng chục dãy phòng trọ mọc lên, với khoảng 400 phòng. Có những nhà đầu tư số tiền lớn, xây dãy trọ 2 tầng khang trang.

Ông Tỉnh cho biết, mỗi phòng trọ của ông rộng gần 20m2, được ông lắp đặt đầy đủ tiện nghi, gồm cả điều hòa. Mỗi phòng trọ như thế được ông Tỉnh cho thuê với giá 1 triệu đồng/tháng. “Chúng tôi cứ nghĩ mỗi tháng kiếm hơn 10 triệu đồng, chả mấy chốc mà thu hồi vốn”, ông Tỉnh cười buồn nói.

Nhưng sau đó, không như ông Tỉnh và các chủ trọ khác kỳ vọng, khi các nhà máy xây dựng xong, hàng nghìn thợ xây dựng cũng rời đi, những con đường ở khối 9 trở nên đìu hiu. Khi các nhà máy đi vào hoạt động, công ty cũng mở căng tin, công nhân không cần phải ra ngoài ăn uống. Chính vì vậy, quán xá xung quanh trở nên ế ẩm. Nhiều quán vừa mới khai trương được vài tháng đã phải đóng cửa. Các dãy trọ công nhân cũng lâm vào cảnh tương tự. Đặc biệt là sau khi một nhà máy lớn phải ngừng hoạt động từ một năm nay.

Dãy trọ của ông Tỉnh đầu tư gần 1 tỷ đồng, nhưng hiện chỉ có 3 trong tổng số 14 phòng có người thuê. Ảnh: Tiến Hùng

Theo ông Tỉnh, trong Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 đã có 3 công ty hoạt động. “Thật ra trong đó có rất nhiều công nhân làm việc. Riêng công ty giày da cũng đã có đến khoảng 7.000 công nhân rồi. Nhưng lương công nhân rất thấp, họ không đủ tiền để thuê trọ. Chủ yếu công nhân là con em xung quanh khu công nghiệp, sáng đi tối về”, ông Tỉnh nói và cho hay, các chủ trọ vì thế chỉ còn trông chờ vào 2 công ty chuyên về năng lượng và sản xuất linh kiện điện tử, do công nhân ở đây có thu nhập cao hơn.

Tuy nhiên, đến năm 2024, khi công ty chuyên về năng lượng với 3.000 công nhân làm việc được ít tháng thì không hiểu sao bất ngờ ngừng hoạt động cho đến nay. Các công nhân đành phải trả phòng trọ, trở về quê. Kể từ đó, các dãy trọ công nhân vốn đã ế ẩm sẵn càng trở nên đìu hiu.

Theo thống kê của khối trưởng, hiện nay số phòng trọ có người thuê trên địa bàn khối chỉ chiếm chưa đầy 10%. Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ khối 9 (phường Tân Mai) mà nhiều chủ trọ ở các khối thuộc phường Hoàng Mai cũng lâm vào cảnh tương tự.

Nhà trọ vắng vẻ

Tại xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An), các dãy trọ công nhân càng ế ẩm hơn. Thậm chí nhiều dãy trọ khang trang, chưa kịp cho thuê đã phải bỏ hoang suốt nhiều năm nay. “Tháo dỡ đi thì tiếc mà để lại thì cũng hoang phí. Chúng tôi cũng rất đau đầu, cũng thương các chủ trọ đầu tư số tiền lớn mà không thu hồi được vốn”, ông Lê Văn Hòa - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Trung Lộc nói.

Ông Hòa trước đây là Chủ tịch UBND xã Nghi Xá, nơi có nhiều nhà máy nằm trong Khu công nghiệp Nam Cấm. “Chỉ riêng các xóm như xóm 8, xóm 9 và xóm 11 của xã Nghi Xá cũ, đã có đến hàng trăm dãy trọ ế khách suốt nhiều năm nay, rất là lãng phí”, ông Hòa nói thêm.

Ông Đức bên dãy trọ của gia đình. Ảnh: Tiến Hùng

Trong số các chủ trọ, ông Nguyễn Đình Đức (66 tuổi, xóm 9, xã Nghi Xá cũ, nay là xã Trung Lộc), là người đầu tiên bỏ tiền để xây dựng dãy trọ công nhân. Ông Đức kể, đó là vào năm 2014, khi nhà máy đầu tiên trong Khu công nghiệp Nam Cấm nằm ngay sau lưng nhà ông đi vào hoạt động. “Thời điểm đó, công nhân khắp nơi đổ về, nhiều nhất là từ Hà Tĩnh rồi các huyện Anh Sơn, Đô Lương cũ xuống. Họ lùng sục khắp xóm để thuê nhà trọ nhưng không ai có. Có trường hợp, gần nửa đêm rồi bố chở con đi tìm trọ khắp nơi không được, đến nhà tôi xin ngủ nhờ”, ông Đức kể. Thấy gia đình ông Đức cho ngủ miễn phí, nhiều công nhân khác cũng tìm đến. Có những đêm, hàng chục công nhân cùng trải chiếu, ngủ chật kín nhà ông Đức.

Thấy tình cảnh như vậy, ông Đức quyết định bỏ tiền xây phòng trọ cho công nhân thuê, bất chấp ngăn cản từ các con của ông. 2 dãy trọ với 22 phòng rộng trung bình 16m2, tiêu tốn của vợ chồng ông Đức khoảng 800 triệu đồng. Mỗi phòng trọ như thế được ông cho thuê với giá 500.000 đồng/tháng. “Dãy trọ xây vừa xong, thì công nhân đã đổ xô đến thuê, họ tự lau chùi luôn. Phòng nào cũng chật kín người, có phòng thì 6 công nhân ở chung”, ông Đức kể. Ngay sau đó, hàng loạt dãy trọ khác ở xã Nghi Xá cũ cũng lần lượt được xây dựng.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, niềm vui của những chủ trọ kết thúc. Đó là khi các công ty bắt đầu mua xe để tổ chức đưa đón công nhân tại nhà. Vì tiện lợi, hàng loạt công nhân lập tức trả phòng trọ, để được sáng đi làm nhà máy, tối về với gia đình.

“Hơn 10 năm trước, mới xây xong thì cho thuê với giá 500.000 đồng thậm chí là 600.000 đồng/tháng. Nhưng bây giờ thì chỉ có 300.000 đồng/tháng, thậm chí chủ trọ còn bao luôn cả tiền điện nước. Ấy vậy mà 13 phòng nhưng cũng chỉ có 3 phòng là có người thuê thôi, như vậy là cũng may mắn lắm rồi”, ông Nguyễn Đình Đức cười nói và cho hay, bỏ 800 triệu đồng đầu tư, nhưng sau hơn 10 năm gia đình ông mới thu được khoảng 100 triệu tiền trọ cho thuê.

Không may mắn như ông Đức, cạnh đó, bà Nguyễn Thị Máy (70 tuổi), cũng có dãy trọ 5 phòng. Tuy nhiên, dãy trọ phải đóng cửa im ỉm, suốt 5 năm nay không có người thuê. “Giờ đập đi thì tiếc, cứ cố gắng chờ một thời gian nữa xem sao”, bà Máy nói.

Dãy trọ bỏ hoang suốt nhiều năm của bà Máy. Ảnh: Tiến Hùng

Theo ông Nguyễn Trung Thành – Xóm trưởng xóm 9 (xã Trung Lộc), riêng xóm này có gần 1.000 phòng trọ công nhân. Chưa kể các xóm như xóm 8, xóm 11 cũng có số lượng tương tự. Tuy nhiên, hiện nay số phòng trọ có người thuê chỉ chiếm chưa đến 10%.

Còn ông Lê Văn Hòa - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Trung Lộc cho rằng, đây là bài học cho địa phương. "Hầu hết các dãy trọ suốt nhiều năm không có ai thuê nhưng vẫn đang để vậy. Chủ trọ vẫn hy vọng các nhà máy trong khu công nghiệp được mở rộng, có thêm công nhân. Còn nguyên nhân phòng trọ ế ẩm là do trong khu công nghiệp, một số nhà máy sử dụng rất ít người lao động do cơ giới hoá; công ty nhiều lao động thì có xe đưa đón công nhân", ông Hòa nói thêm.