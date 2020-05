Hàng trăm ha lúa, hoa màu sắp thu hoạch ở Nghệ An đổ rạp sau trận mưa lớn

Đêm 13, rạng 14/5, trên địa bàn các huyện Nam Đàn, Thanh Chương có mưa to đến rất to. Mưa kèm theo dông lốc đã khiến nhiều diện tích lúa sắp đến kỳ thu hoach bị đổ rạp và ngập nước. Ảnh: Quang An