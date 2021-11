Hàng trăm người Nghệ An liên quan ổ dịch Covid-19 quán karaoke ở Hà Tĩnh

Ngày 12/11, các địa phương ở Hà Tĩnh và Nghệ An đang ráo tiết thông báo khẩn, tìm người từng đến quán karaoke An Hồng (khối 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Cơ quan chức năng đề nghị người dân đã từng đến địa điểm này từ ngày 3/11 đến 11/11 cần liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Tại TP Vinh, ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh cho biết, đến nay đã phát hiện 2 ca bệnh, tạm trú tại khối Yên Sơn, phường Hà Huy Tập là nhân viên quán karaoke này. Cả hai cô gái đều có lịch trình tiếp xúc phức tạp. Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương truy vết các F1 của những bệnh nhân để cách ly, lấy mẫu xét nghiệp kịp thời.

Còn ông Lê Viết Hùng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan chức năng huyện này cũng đang rốt ráo truy vết những người liên quan đến quán karaoke này để khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm.

Theo ông Hùng, đến nay đã phát hiện 7 nhân viên phục vụ của quán karaoke An Hồng dương tính với Covid-19, trong đó 1 trường hợp đang chờ kết quả khẳng định. 5 trong 7 nhân viên này được phía Hà Tĩnh phát hiện, 2 trường hợp còn lại ghi nhận tại TP Vinh. Ngoài ra, đến nay đã ghi nhận 4 người đàn ông là khách đến hát tại quán karaoke này bị dương tính với Covid-19, trong đó 3 người đã được công bố. Như vậy, chỉ trong vòng 1 ngày sau khi một nam bệnh nhân khai đã tới quán karaoke An Hồng hát, đến nay đã có ít nhất 11 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này.

"Qua trích xuất camera tại quán thì từ ngày 3/11 đến ngày 11/11, có 110 đoàn khách đến hát. Cứ tính trung bình mỗi đoàn khoảng 5 khách, thì số F1 cũng đã lên tới gần 600 người. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi mới truy vết được khoảng 300 khách đến hát, trong đó 139 người trú ở Nghi Xuân, 155 người ở các địa phương khác, chủ yếu là TP Vinh và huyện Hưng Nguyên", ông Hùng nói.

Ngoài ra, phần lớn các nữ nhân viên này thuê trọ ở TP Vinh và thường xuyên đến các địa điểm tập trung đông người. Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương truy vết những địa điểm này để ra thông báo khẩn tìm người.

Quán karaoke An Hồng hiện đã bị phong tỏa. Ảnh: Tiến Hùng Trong khi đó, ông Phan Văn Lĩnh - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An cho biết, qua số liệu đăng ký thì quán karaoke này có 8 nhân viên phục vụ, chủ yếu quê ở miền Tây Nghệ An.



Trước đó, chiều 10/11 huyện Nghi Xuân phát hiện 2 anh em trong một gia đình ở xã Xuân Hồng nhiễm Covid-19. "2 người này làm việc tại một cửa hàng ở thị trấn Xuân An, từng đến hát tại quán karaoke An Hồng nhưng nhất quyết không chịu khai", ông Lĩnh nói và cho hay, một ngày sau, một trường hợp F1 của 2 anh em này đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh làm xét nghiệm và có kết quả dương tính. Sau khi người này khai thì 2 anh em mới chịu thừa nhận đã từng đến quán karaoke An Hồng để hát.

Ngay lập tức, chính quyền địa phương đã phong tỏa quán karaoke, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan và phát hiện hàng loạt nhân viên phục vụ của quán mắc Covid-19.