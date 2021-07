Hàng trăm người từ vùng dịch phía Nam chạy xe máy về quê Nghệ An mỗi ngày

Ngày 28/7, theo ghi nhận của phóng viên Báo Nghệ An, hàng loạt xe máy với đồ đạc lỉnh kỉnh phía sau nối đuôi nhau hồi hương Nghệ An. Phần lớn những người này là lao động phổ thông từ TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai... Trong ảnh là một cặp vợ chồng chạy chiếc xe máy cà tàng suốt 3 ngày đêm từ thành phố Dĩ An (Bình Dương) về quê tránh dịch. Ảnh: Tiến Hùng