Hàng trăm sản phẩm miền Tây Nghệ An sẽ được trưng bày tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Baonghean.vn) - Tại sự kiện sẽ có 6 khu trưng bày các sản phẩm đặc trưng của các huyện miền Tây xứ Nghệ, các sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An và 1 khu ẩm thực về các món đặc sản của xứ Nghệ được giới thiệu đến bạn bè, du khách gần xa…

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 843/KH-UBND về việc tổ chức sự kiện trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và các tiềm năng của miền Tây Nghệ An tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đây là sự kiện nằm trong chương trình làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT với tỉnh Nghệ An, dự kiến diễn ra từ ngày 17 - 18/11 tại Hà Nội.

Bò giàng là sản phẩm OCOP đặc trưng tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Quang An

Sự kiện góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiềm năng, lợi thế của miền Tây Nghệ An, nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ của các cơ quan, bộ, ngành Trung ương trong chiến lược xây dựng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây Nghệ An. Bên cạnh đó, sẽ giúp các đơn vị, doanh nghiệp, làng nghề, HTX tại miền Tây xứ Nghệ mở rộng thị trường, tìm kiếm bạn hàng, giới thiệu sản phẩm đến đông đảo người dân và du khách.

Theo kế hoạch, sự kiện có quy mô 6 khu trưng bày các sản phẩm đặc trưng của khu vực miền Tây Nghệ An và các sản phẩm OCOP, đặc trưng của tỉnh; ngoài ra, còn có 1 khu ẩm thực với các món đặc sản của Nghệ An.

Khu gian hàng trưng bày số 1: Trưng bày sản phẩm đặc trưng của các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông.

Khu gian hàng trưng bày số 2: Trưng bày sản phẩm đặc trưng của các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp.

Khu gian hàng trưng bày số 3: Trưng bày sản phẩm đặc trưng của các huyện: Anh Sơn, Thanh Chương.

Khu gian hàng trưng bày số 4: Trưng bày sản phẩm đặc trưng của các huyện: Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, thị xã Thái Hòa.

Khu gian hàng trưng bày số 5: Trưng bày sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh Nghệ An.

Nghệ An hiện có hơn 400 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Ảnh: Quang An

Khu gian hàng trưng bày số 6: Trưng bày sản phẩm gỗ chế biến và thủ công mỹ nghệ.

Khu tổ chức ẩm thực: Trưng bày sản phẩm ẩm thực đặc trưng của tỉnh Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An chỉ đạo các địa phương chuẩn bị sản phẩm trưng bày, giới thiệu tại sự kiện phải có truy xuất nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có bao bì, nhãn mác và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Hình ảnh, hiện vật trưng bày và video giới thiệu phải thể hiện được nét độc đáo, đặc trưng về bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của miền Tây Nghệ An.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Việc các sản phẩm đặc trưng của địa phương được trưng bày, giới thiệu tại Bộ Nông nghiệp và PTNT là một vinh dự lớn cũng là cơ hội lớn để địa phương có thể quảng bá được tiềm năng, lợi thế của huyện nhà. Hiện nay, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm túc, lựa chọn kỹ càng các sản phẩm, trong đó, địa phương dự kiến sẽ mang đi những đặc sản tiêu biểu nhất như: Gừng Kỳ Sơn, gà đen, bò giàng, gạo tẻ thơm Na Loi, nếp Cau Khay Nọi, trà Tuyết shan…

Mặt hàng thổ cẩm Kỳ Sơn đang được giới thiệu tại Hà Nội và sẽ được trưng bày tại sự kiện ngày 17/11 sắp tới. Ảnh: P.V

“Hiện nay, gian hàng dệt thổ cẩm và thêu ren của đồng bào các dân tộc Khơ Mú, Mông, Thái huyện Kỳ Sơn cũng đang được triển lãm tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Các sản phẩm rất đẹp, tinh tế và mang tính thẩm mỹ cao. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan cũng đã đề nghị huyện Kỳ Sơn tiếp tục trưng bày các mặt hàng này tại sự kiện ngày 17/11 sắp tới” - ông Nguyễn Viết Hùng nhấn mạnh.