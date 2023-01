Hàng trăm suất quà ý nghĩa cho công nhân tại chương trình ‘Cùng nhau làm nên Tết’ năm 2023

Sáng 12/1, tại Công ty Cổ phần May Minh Anh – Kim Liên (Khu công nghiệp Bắc Vinh, thành phố Vinh), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An và các đơn vị doanh nghiệp đồng hành tổ chức chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” năm 2023.

Hòa trong không khí cả nước chào đón một mùa xuân mới, tiến tới chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” năm 2023 nhằm sẻ chia và mang đến một ngày hội cuối năm ý nghĩa cho lực lượng công nhân và đoàn viên thanh niên Nghệ An trước thềm Tết Nguyên Đán Quý Mão.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Hữu - Trưởng Ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn cho biết, chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” được Trung ương Đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thương hiệu Bia Saigon thuộc SABECO phối hợp thực hiện nhằm hỗ trợ những thanh niên công nhân và lao động trẻ có thành tích tốt trong công việc, là món quà động viên dành cho những đóng góp của họ trong suốt thời gian qua. Năm nay, chương trình dự kiến trao tặng 8.000 suất quà với trị giá hơn 5,6 tỷ đồng cho công nhân lao động tại 11 tỉnh, thành, trong đó có Nghệ An.

Trong khuôn khổ chương trình ngày hội, có 800 phần quà Tết được gửi tặng đến các bạn đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 400.000 đồng.

Trong đó, 100 suất sẽ được trao trực tiếp tại chương trình. 700 suất còn lại sẽ được công đoàn các cấp phối hợp với các cấp bộ đoàn cơ sở trao tận tay các công nhân đang làm việc tại những đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng công nhân, người lao động còn được trải nghiệm các hoạt động vui Xuân đón Tết như các gian hàng giảm giá, gian hàng “0 đồng”, gian hàng handmade. Bên cạnh đó chương trình Hội Xuân với các hoạt động Không gian trang trí Góc Xuân, hội thi gói bánh chưng, các gian hàng ẩm thực văn hóa Tết, giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các đoàn viên thanh niên… cũng vô cùng sôi nổi, náo nhiệt.

Thông qua các hoạt động của Ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết”, Trung ương Đoàn mong muốn tiếp tục lan toả rộng rãi trong xã hội thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau” và giá trị cao đẹp của dân tộc “lá lành đùm lá rách”.

Từ đó các cấp bộ đoàn và các tổ chức trong xã hội sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, đồng hành với thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Thông qua chương trình sẽ góp phần tạo thêm động lực để thanh niên tiếp tục nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất; cùng chung tay vào phục hồi, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Nhằm hỗ trợ quảng bá thông tin và giới thiệu kết nối sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp, nhân dịp này, Trung ương Đoàn phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp đồng hành đã hỗ trợ Tỉnh đoàn Nghệ An xây dựng Cổng thông tin quảng bá, giới thiệu và kết nối các sản phẩm thanh niên Nghệ An với giá trị 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An chỉ đạo thành lập 10 đội thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên Đán.