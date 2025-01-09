Văn hóa Hàng vạn người dân thức trắng đêm chờ đón lễ diễu binh 2/9 Hàng vạn người dân đã tràn về các tuyến phố trung tâm Hà Nội, thức trắng đêm hát vang ca khúc cách mạng trong không khí hào hùng chờ đón lễ diễu binh 2/9

Tối 1/9, không khí tại trung tâm Hà Nội trở nên náo nhiệt khác thường. Hàng vạn người dân tập trung dọc các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Tràng Tiền, Hàng Khay và khu vực quanh Quảng trường Ba Đình. Các vị trí thuận lợi để xem lễ diễu binh sáng 2/9 đã kín chỗ.

Ảnh: Báo Nhân dân

Điều đặc biệt là dòng người dường như không ngủ. Họ liên tục hát vang những bài ca yêu nước như "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", tạo nên một không khí hào hùng, xúc động.

Ga Hà Nội thành điểm tập kết, hỗ trợ chỗ nghỉ cho người dân

Ga Hà Nội trở thành một điểm tập kết lớn. Người dân từ các tỉnh về đã trải chiếu, bạt kín các phòng chờ, sảnh chờ và cả dưới chân cầu thang để nghỉ ngơi qua đêm. Nhiều gia đình tranh thủ ăn tối ngay tại chỗ với đồ ăn mang theo.

Chị Nguyễn Thị Phượng (45 tuổi, Bắc Ninh) chia sẻ, gia đình chị đã thức trắng đêm xem tổng duyệt và lần này quyết định "cắm trại" tại ga từ sáng để có chỗ nghỉ và giữ vị trí đẹp.

Bệnh viện lắp màn hình lớn cho bệnh nhân theo dõi lễ

Hòa chung không khí, Bệnh viện Bạch Mai đã lắp màn hình lớn để bệnh nhân và thân nhân có thể theo dõi trực tiếp lễ diễu binh. Hoạt động này nhằm chăm sóc sức khỏe tinh thần, mang lại niềm vui và niềm tự hào dân tộc cho những người đang điều trị.

Huy động tối đa lực lượng giữ gìn vệ sinh đô thị

Để phục vụ đại lễ, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) huy động lực lượng làm việc 24/24 giờ. Họ bổ sung 800 khung treo túi rác, 53 nhà vệ sinh lưu động tại các điểm đông người.

Nhiều người dân cũng chủ động mang theo túi ni-lon để gom rác, chung tay giữ gìn vệ sinh chung, quảng bá hình ảnh một Hà Nội văn minh, sạch đẹp.