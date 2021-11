Hàng xóm ồn ào và chuyện 'bao tải tiền... đá bóng'

Thời điểm người ta mang bao tiền ra “săn đầu người” đến khi phải bắt buộc nói lời “cám ơn và chúc may mắn” là khoảng rộng cho những “tiếng nổ” vang dậy đất trời, những bản lý lịch đẹp long lanh, những lời hứa, kéo theo vô vàn tiếng nổ trên truyền thông khiến dư luận được nhiều bữa no nê.

ĐT Thái Lan là một đội bóng thành công trong quá khứ. Ảnh: Vietnamnet

Tất nhiên, ai cũng hiểu ấy là một đội bóng từng thành công trong quá khứ, từng vươn lên giành chiến thắng trước các đối thủ. Họ từng là một đội bóng có nền tảng đào tạo trẻ căn cơ, có triết lý bóng đá vững chắc, dấu ấn, có đội ngũ HLV chuyên nghiệp, đẳng cấp cao, để từ đó tạo được thành công cả về thương mại lẫn chuyên môn trên sân cỏ.



Nhưng tất yếu sẽ đến lúc lò đào tạo trẻ không có được những ngôi sao thực sự, buộc đội bóng phải săn tìm để bổ sung lực lượng và câu chuyện sẽ diễn ra theo kết quả 50/50, nghĩa là có được, có mất, may nhờ, rủi chịu. Rồi đến lúc thời gian sẽ khiến cho những bộ óc kiệt xuất nhất đi về thời kỳ mệt mỏi, rã rời, không theo kịp diễn biến của thời cuộc và lại có những cuộc chuyển giao thế hệ cần thiết, đồng nghĩa với việc không có gì để đảm bảo mọi việc sẽ tiếp tục nhanh lên, giữ vững nhịp điệu hay chậm lại, khựng lại bất ngờ. Người ta gọi đó là chu kỳ thành công kết thúc, là vòng tròn thành công khép lại, là điểm cuối của biểu đồ hình sin…



Ở góc độ đội tuyển quốc gia, bóng đá Brazil hay Argentina, Đức hay Italia…đều trải qua quá trình ấy, nghĩa là không ai liên tục đứng vững trên đỉnh vinh quang, kể cả Brazil 6 lần đoạt Cup vàng thế giới. Ở góc độ các CLB, Real hay Barcelona, Inter hay Milan, Manchester hay Liverpool…sẽ lần lượt lên đỉnh Champions League hay vô địch quốc gia, nhưng việc bảo vệ danh hiệu luôn gặp vô vàn khó khăn khi không chỉ một mà nhiều đối thủ trong và ngoài nước luôn “lăm le” chiếm chỗ chỉ sau một tích tắc sai lầm của một trận đấu hay giải đấu. Câu chuyện ở Barcelona hay Manchester hiện nay chắc chắn có nguyên nhân từ việc chọn không đúng người giữ “bao tải tiền”, để rồi mọi hành động của con người không am tường môn thể thao vua sẽ khiến cho việc tiêu tiền chỉ như gió vào nhà trống.



Đầu tiên là việc chọn một vị thuyền trưởng cho đội bóng có phù hợp với triết lý gốc của đội hay không, có phù hợp với chiến lược đào tạo trẻ, mua sắm, tập luyện và thi đấu của đội bóng hay không? HLV trưởng là người được “quẳng” cho một loạt cầu thủ bất kỳ hay ông ta được tham gia và quyết định việc xây dựng và bổ sung lực lượng quan trọng đó? HLV trưởng là người cầm đội bóng để xây dựng căn cơ từ đầu hay cho mục tiêu trước mắt, là HLV gắn liền với danh hiệu một vài mùa rồi đi nơi khác hay sẽ gắn bó đến cùng với mục tiêu theo đuổi…



Trong bóng đá đỉnh cao, bên cạnh sự toan tính, chuyên nghiệp, không thể không nói đến cái duyên, cái may mắn để tạo ra “bao tải tiền biết...đá bóng”. Câu chuyện mới nhất trên thế giới liên quan đến HLV Tuchel ở Chelsea, dù đội bóng này từng trải qua rất nhiều cung bậc của thành công và thất bại trước đó. Bóng đá Việt không bỏ ra nhiều tiền như những nơi khác nhưng cũng có một đôi điều để nói về câu chuyện này. Ấy là việc chọn mặt gửi vàng ở HLV người Hàn Quốc, ông Park Hang-seo để biến bóng đá Việt từ “vùng trũng” lên vị thế đầu bảng, bắt đầu tiệm cận với bóng đá châu lục, dù rất nhiều khó khăn ở phía trước. Phía ngược lại là câu chuyện ở CLB TP. Hồ Chí Minh với việc liên tục tạo ra bom tấn trên thị trường chuyển nhượng, từ cầu thủ ngoại đến HLV ngoại, nhưng kết quả là vẫn là thua sút, tụt sau và không tránh khỏi việc sa thải HLV ngoại đầy tham vọng, nổ rất kêu trước đó.



Câu chuyện vừa nêu, lạ thay, liên quan đến điều người hâm mộ quan tâm nhất hiện nay là AFF Cup 2021. Vị HLV vừa bị CLB TP. Hồ Chí Minh sa thải hiện đang được ký hợp đồng 4 tháng để nắm ĐT Thái Lan, ông A. Polking, vừa “nổ” rất to về việc sẽ “lật đổ” ngôi vua của ĐT Việt Nam. Vấn đề là bóng đá Thái vốn hùng mạnh nhất khu vực đang đi vào giai đoạn sử dụng “bao tải tiền không biết đá bóng” và ông A. Polking đang là một trong những mắt xích đó mà thôi. Vị này có lý lịch 8 năm am hiểu bóng đá Thái, cũng có lý lịch cầm quân không lấy gì đáng kể ở V. League và việc vị này “ồn ào ngay cả khi không làm gì” là điều cực kỳ dễ hiểu. Hy vọng ông Park Hang-seo đang làm và không nói gì sẽ tiếp tục có duyên và gặp may mắn với ĐT Việt Nam tại AFF Cup kỳ này, bên cạnh vô vàn những điều ông từng làm được 4 năm qua, kể cả trước đại kình địch Thái Lan ồn ào...