Hành động thấp hèn

Động cơ đen tối, tâm địa xấu xa



Theo triết lý nhà Phật, người thấp hèn, xấu xa là người luôn toan tính, lập mưu nhằm khiến cho người khác bị tổn thương. Theo đạo lý của người Việt Nam, xâm phạm đến vong linh của người đã mất là điều tối kỵ. Nghĩa tử là nghĩa tận, khi con người ta đã về cõi vĩnh hằng thì việc duy nhất cần làm là cầu cho linh hồn người đã khuất được siêu linh tịnh độ. Nếu ai đó cố tình làm những điều trái đạo lý truyền thống, xúc phạm đến vong linh của người đã khuất thì trời không dung đất không tha và sớm muộn sẽ bị quả báo.

Thế nhưng, thật đáng buồn đâu đó vẫn có những kẻ coi sự ra đi về cõi vĩnh hằng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và LLVT là cơ hội để bình phẩm, phán xét về thân thế, sự nghiệp, công lao với cách mạng bằng những lời lẽ vô liêm sỉ. Rõ ràng xét về đạo lý đó là những hành động vô lương tâm, mất nhân tính và không thể chấp nhận.

Có lẽ ai cũng hiểu điều thâm ẩn đằng sau hành động xấu xa ấy chính là âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động nhằm xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam – những người đang sống và tiếp nối truyền thống thế hệ cha anh.

Từ cuộc đời, sự nghiệp, công lao đóng góp; thời gian ốm đau, điều trị bệnh tật và cả những phút lâm chung, đến việc tổ chức tang lễ của người mất... tất tật đều được chúng đưa ra phân tích, bình luận thông qua nhiều bài viết, hình ảnh, video đăng phát trên mạng xã hội Facebook, YouTube,...

Hình minh họa. Ảnh: VTV Để thu hút người xem chúng dùng những câu từ rất hot đặt tiêu đề cho các bài viết, video kiểu như: “hết hồn”, “hú vía”, “khủng khiếp”,... Nhằm phục vụ cho động cơ đen tối, tâm địa xấu xa, hầu hết những thông tin mà các đối tượng thù địch đưa ra đã bị bóp méo, thổi phồng, xuyên tạc làm sai lệch bản chất. Mặc dù chẳng có một cơ sở, chứng cứ nào nhưng chúng trắng trợn bịa đặt, ngụy tạo, xuyên tạc nặn ra những câu chuyện ly kỳ, thậm chí pha cả tâm linh huyền bí liên quan đến quá trình phục vụ cách mạng, các mối quan hệ công tác… của người đã khuất. Từ đó chúng suy diễn, quy chụp về tư tưởng, quan điểm chính trị; kinh tế - văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh; đối ngoại… rồi gán ghép, quy kết rằng khi còn sống người đã mất muốn đất nước phát triển theo hướng nào; tham vọng quyền lực, chức vụ gì; thuộc phe nhóm nào; được ai nâng đỡ và nâng đỡ, ủng hộ ai; thân cận với những nước nào;… nhằm gieo rắc sự hoài nghi, kích động dư luận.



Trái cả đạo lý và pháp lý

Có nhiều điều đáng lên án hành động của những kẻ táng tận lương tâm như đã kể trên. Nhưng về đạo lý có lẽ hai điều không thể bỏ qua đó là: xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người đã mất và ăn không nói có, ngậm máu phun người xúc phạm tới gia đình, người thân của cán bộ đã mất.

Theo đạo nhà Phật, phúc lộc hay tai họa đều tuân theo luật nhân quả do con người tạo ra. Không biết những kẻ đang tâm làm việc ác có hiểu điều này để cuộc đời tránh khỏi tai họa ập đến?

Không chỉ trái với đạo lý, mà những hành vi của những kẻ vô lương nói trên còn vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Theo pháp luật Việt Nam, người nào lợi dụng quyền tự do ngôn luận xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người chết là hành vi vi phạm pháp luật. Một người chết có quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín theo Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của người chết có thể được thực hiện theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con thành niên; trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu của cha, mẹ của người đã chết... Ngoài phải bồi thường những thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người chết, người có hành vi sai phạm còn có thể bị xử lý hình sự nếu gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trật tự xã hội, pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Mặt khác, hành vi sử dụng mạng xã hội để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín như đã nêu còn vi phạm Luật An ninh mạng và Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Các trang báo phản động. Không mắc mưu, tiếp tay cho kẻ xấu



Để có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay, cả dân tộc Việt Nam đã phải đổ biết bao mồ hôi, xương máu và nước mắt để chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài. Hơn ai hết, nhân dân Việt Nam thấm thía và hiểu rất rõ giá trị của hòa bình, độc lập, tự do; giá trị của sức mạnh đại đoàn kết… Cho dù có tinh vi, biến ảo, thâm thù đến đâu đi chăng nữa thì chiêu trò lợi dụng sự ra đi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để chống phá Việt Nam của những kẻ vô lương, vô đạo ấy cũng không thể lừa bịp được những người Việt Nam chân chính.

Với bộ mặt thật gian thâm, tráo trở các đối tượng thù địch, phản động không bao giờ ngừng toan tính tìm những âm mưu, thủ đoạn, phương thức mới ngày càng tinh vi, biến ảo, xảo quyệt hơn để thích ứng với từng tình huống, từng đối tượng, từng hoàn cảnh khác nhau để chống phá Việt Nam.

Trước thực tế đó, việc cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng các cấp tăng cường phối hợp thường xuyên đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn từ đó nâng cao cảnh giác không mắc mưu, tiếp tay cho kẻ xấu phán tán, lan truyền những thông tin sai trái; chủ động, tích cực tham gia đấu tranh góp phần làm thất bại chiêu trò lợi dụng sự ra đi của các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Nhà nước và LLVT để chống phá Việt Nam mà các thế lực thù địch, phản động đang mưu toan tiến hành.

Đặc biệt là cần phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông, kịp thời cung cấp thông tin chính thống khẳng định thân thế, sự nghiệp và những công lao, cống hiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp cách mạng; đấu tranh kiên quyết, thuyết phục bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá của các thế lực thù địch.

Mặt khác, thực tế cho thấy có sự móc nối trong - ngoài để thực hiện chiêu trò thâm hiểm này. Dư luận mong rằng các cơ quan chức năng cần vào cuộc phối hợp điều tra, làm rõ những mưu hèn, kế bẩn đi ngược với đạo lý và vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân thù địch, phản động, cơ hội, bất mãn chính trị ở cả trong và ngoài nước để xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Các cơ quan quản lý phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ, nắm bắt mọi diễn biến thông tin trên không gian mạng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, áp dụng các giải pháp kỹ thuật để loại bỏ những thông tin sai trái, xấu độc ra khỏi đời sống xã hội.

Bằng sự đồng tâm, hợp lực tiến hành đồng bộ các biện pháp đấu tranh chắc chắn mọi âm mưu, thủ đoạn nằm trong “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam nói chung và chiêu trò lợi dụng sự ra đi về cõi vĩnh hằng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang để chống phá nói riêng mà các thế lực thù địch tiến hành sớm muộn cũng thất bại./.