Hành khách đường hàng không qua Nghệ An tăng cao dịp lễ

Được nghỉ tới 3 ngày nên khách du lịch hay những người công tác, học tập, lao động xa nhà cũng đã tranh thủ về quê dịp này. Với loại hình vận tải nhanh, tiết kiệm thời gian nên hàng không là sự lựa chọn của nhiều người.

Từ ngày 31/12/2020 đến hôm nay 2/1/2021, lưu lượng hành khách thông quan qua Cảng hàng không Vinh đạt trên 11.000 khách.



Cũng như đường bộ, đường hàng không cũng có hiện tượng lệch chiều, dịp này chủ yếu khách về. Các chuyến bay tăng tập trung chủ yếu vào đường bay Hồ Chí Minh - Vinh - Hồ Chí Minh; duy trì ngày 3-4 chuyến.

Năm 2020, sản lượng hành khách thông qua Cảng hàng không Vinh đạt hơn 2 triệu lượt.

Công tác phòng chống dịch bệnh vẫn tiếp tục được thực hiện nghiêm túc; hành khách chủ động việc đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh Việt Phương

Để đảm bảo an ninh an toàn, chất lượng dịch vụ chống mất cắp hành lý hàng hóa, Cảng hàng không Vinh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh trật tự khu vực Cảng hàng không; phương tiện ô tô không được dừng đậu quá 3 phút tại sảnh trả đón khách sân bay.