Hành khách mệt mỏi xuống sân bay Vinh sau khi nhiều chuyến bay bị hoãn

Anh Trần Hữu Hoàn (Yên Thành), từ TP. Hồ Chí Minh bay về Vinh cho biết, theo lịch thì vào lúc 20h30 ngày 26/1 chuyến bay chở gia đình anh về quê sẽ cất cánh, dự kiến tầm 23h cùng ngày sẽ về đến Vinh. Thế nhưng, do ở Vinh thời tiết xấu nên chuyến bay đã bị hủy và dời đến hơn 10h ngày hôm sau. Do cả gia đình di chuyển từ Long An lên TP.Hồ Chí Minh, nếu quay về thì sẽ rất mất thời gian, nên cả gia đình anh Hoàn gồm 5 người, đành phải vạ vật ở sân bay chờ đợi được bay bù vào ngày hôm sau.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, vào mùa Đông, tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc thường xuất hiện hiện tượng sương mù vào ban đêm và sáng sớm. Hiện tượng này là do sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm. Vào ban ngày khi có nắng, hơi ẩm trên mặt đất bốc hơi và chuyển động lên cao, gặp không khí lạnh bị ngưng tụ dần. Khi đêm xuống, khối không khí lạnh này do nặng hơn khối không khí nóng nên rơi xuống, tích tụ gần mặt đất tạo thành sương mù. Chính điều này đã làm hạn chế tầm nhìn, do không đảm bảo an toàn để cất, hạ cánh nên nhiều chuyến bay đã bị hủy bỏ.