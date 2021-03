Hạnh phúc là được mang lại niềm vui cho người khác

P.V: Anh luôn tự nhận mình là người hạnh phúc. Vậy theo anh, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là đích đến hay là quá trình tìm đến đích? Liệu các giá trị hạnh phúc là bất biến hay là nó thay đổi theo thời gian, tâm lý?

Anh Nguyễn Hoàng Hà: Tôi tự nhận mình là người hạnh phúc bởi bản thân đã luôn cố gắng và được làm những gì mình yêu thích. Có rất nhiều khái niệm về hạnh phúc và mỗi người, mỗi thời điểm trong cuộc đời của một con người lại nhìn nhận và định nghĩa về hạnh phúc khác nhau. Hạnh phúc vừa là đích đến, song cũng vừa là quá trình tìm đến. Thậm chí, nhiều khi đích đến không phải là hạnh phúc trong mơ mà nó đã hiện hữu ngay trên hành trình. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng, nỗ lực để tìm kiếm hạnh phúc và cũng tận hưởng những hạnh phúc đang có.

Anh Nguyễn Hoàng Hà (SN 1976) tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Cường

Phải nói rằng, giá trị hạnh phúc không phải là bất biến mà nó thay đổi theo thời gian. Nó biểu hiện ngay ở chính cuộc đời tôi. Thời còn học sinh, giá trị thước đo hạnh phúc mà tôi quan niệm là được mọi người ghi nhận “chăm ngoan, học giỏi” và có được ít tiền riêng để tiêu.

Tôi là con út trong gia đình có nhiều anh, chị em. Gia đình có nghề truyền thống là may mặc. Vậy nên, ngay từ bậc tiểu học tôi đã biết may. Năm lớp 7, bố tôi đã gọi tôi đến và nói rằng: “Bây giờ con cũng đã lớn. Bố nghĩ con cũng có nhu cầu tiêu tiền. Bố mẹ có thể cho con, song bố mẹ muốn con tự kiếm tiền từ sức lao động của mình. Nay, buổi sáng thì con đi học. Buổi chiều về thì đi làm. Bố mẹ thuê cho con một khoảng hành lang ở nơi chợ. Chiều về con đến đó nhận việc may vá mà kiếm thêm tiền tiêu”.