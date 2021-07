Hành trình 15 năm trốn nã của 'nữ quái' sau khi cùng cha buôn ma túy

Hai cha con rủ nhau buôn ma túy



Ngày con gái Vi Thị Nga (SN 1984), trú xã Châu Thôn, huyện Quế Phong bị đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” thì ông Vi Văn Nghiếc (SN 1960) cũng có mặt tại tòa từ sớm. Ông Nghiếc và con gái đều liên quan đến vụ mua bán ma túy cách đây 15 năm. Tuy nhiên, người cha đã chấp hành xong hình phạt tù 18 năm tù, còn Nga vì bỏ trốn, bị truy nã, bị bắt nên hôm nay mới đưa ra xét xử. Vừa gặp cha, Nga òa khóc nức nở...

Vụ án mua bán ma túy mà Nga tham gia xảy ra vào tháng 4/2006. Năm đó, người đàn bà tên Vi Thị Oanh (SN 1962) đến thuê nhà của ông Nghiếc để bán nước uống. Trong nhiều vị khách ghé đến quán nước có người đàn ông tên Mẹo. Tháng 10/2006, vị khách thân quen này đặt vấn đề thuê Oanh và Nga tìm mối bán ma túy để kiếm lời. Hai bên thương lượng, nguồn “hàng” sẽ do Mẹo lo liệu, số tiền thu được sẽ chia phần nhiều cho bên bán.

Ra tù hơn 1 năm, ông Nghiếc đến tòa dặn dò con gái cố gắng cải tạo tốt. Ảnh: Trần Vũ Thỏa thuận thành công, Mẹo gặp Nghiếc thuê đi lấy ma túy. Vì được hứa trả tiền công hậu hĩnh nên Nghiếc đi bộ lên khu vực rừng lấy 35,8 gam ma túy. Sau khi cầm về nhà, cả cha con Nghiếc và Nga cùng chia nhỏ thành 10 “chỉ” để bán cho khách.



Hơn 1 tháng sau, do không bán được “hàng” nên Oanh đưa ma túy cho Nghiếc để trả lại cho Mẹo. Tuy nhiên, trên đường đi do thấy công an tuần tra nên Nghiếc cầm ma túy trở về nhà.

Đến ngày 7/11/2006, có 1 vị khách đến hỏi Oanh mua ma túy. Khi Vi Thị Oanh đang bán ma túy cho khách thì bị công an ập vào bắt giữ cùng tang vật. Sau khi biết Oanh và bố mình bị bắt và đưa ra xét xử thì Vi Thị Nga nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Hành trình 15 năm trốn nã

Khi được HĐXX hỏi về hành trình bỏ trốn, bị cáo Nga trình bày: “Sau khi nghe tin bố và bà Oanh bị bắt, bị cáo lo sợ nên trốn đi nơi khác sinh sống, làm thuê. Vài tháng sau thì có người báo tin Nga bị công an truy nã. Lo sợ nên bị cáo đã theo một nhóm người vượt biên sang Trung Quốc cho đến khi bị bắt”.

Tại bên kia biên giới, Nga làm thuê và chung sống như vợ chồng với một người đàn ông đồng hương. Sau đó, Nga lần lượt sinh hai đứa con vào các năm 2013 và 2014. Thời gian này, dù đã có cuộc sống ổn định nhưng biết mình đang bị truy nã nên Nga hạn chế tiếp xúc với người Việt Nam và tuyệt nhiên không về nước.

Bị cáo Vi Thị Nga khóc nghẹn suốt phiên xử. Ảnh: Trần Vũ Cho đến năm 2015, thông tin mẹ đẻ qua đời được báo sang. Sau nhiều ngày, tháng suy nghĩ, Nga quyết định bí mật về nước để chịu tang mẹ. Về nhà lần này, đối tượng trốn nã di chuyển bí mật, ít ngày sau trở lại Trung Quốc nên cơ quan chức năng không phát hiện sự có mặt của đối tượng trốn truy nã tại địa phương. Sau khi quay lại Trung Quốc làm thuê một thời gian, người chồng “hờ” quyết định ôm hai đứa con về Việt Nam trước, chỉ còn Nga ở lại xứ người.



Nữ bị cáo chia sẻ, thương và nhớ con nên Nga muốn về nước, đây là quãng thời gian khiến bản thân suy nghĩ rất nhiều. Nhưng vì không đủ dũng khí để đối diện với pháp luật nên lại thôi. “Tôi luôn sống trong lo âu, phải đấu tranh tư tưởng vì sự trốn nã của mình”, bị cáo khai.

Đầu năm 2021, dịch Covid-19 ở Trung Quốc diễn biến phức tạp. Những lao động bất hợp pháp trong đó có Nga đều bị chính quyền nước sở tại trục xuất về Việt Nam. Khi Vi Thị Nga đang thực hiện cách ly y tế trên tỉnh Quảng Ninh thì bị công an bắt giữ theo lệnh truy nã. Vậy là sau 15 năm bỏ trốn, sống chui lủi, bị truy nã, Vi Thị Nga đã phải tra tay vào còng số 8.

“Bố ơi, đừng bỏ rơi các con của con”

Ngày ra tòa bị cáo không ngừng khóc nghẹn khiến những lời khai bị đứt quãng. Nga khai vì sợ nên đã bỏ trốn dù biết cha đã bị bắt và ngồi tù. Bị cáo cũng đã kể lại những ngày tháng làm thuê, sống chui lủi ở xứ người. “Từ ngày bỏ trốn rồi bị truy nã, bị cáo luôn sống trong lo âu, nhiều khi trong giấc ngủ còn gặp ác mộng. Cũng có đôi khi bị cáo muốn đầu thú nhưng không đủ dũng khí”, bị cáo trình bày.

Khi sắp phải đối diện với bản án của pháp luật, bị cáo khóc lóc, xin giảm nhẹ hình phạt. “Bị cáo biết mình sai rồi. Chồng hờ của bị cáo hiện đã đi lấy người khác. Xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về chăm sóc con”, Nga trình bày trong lời nói sau cùng.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Vi Thị Nga 11 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Nghe bản án, Nga đưa đôi tay đang bị còng lên ôm mặt òa khóc. Thấy vậy, người bố lên tiếng động viên: “Con cứ cải tạo tốt sẽ được giảm án. Bố cũng đã chấp hành án xong rồi”. Trong tiếng nấc, Nga tiếp tục cầu xin: “Bố đừng bỏ rơi các con của con. Nhờ bố thay con chăm sóc các cháu”. Tiếng “ừ” của người bố ở phía dưới chưa dứt thì Nga bị dẫn ra chiếc xe bít thùng đang đợi sẵn.

Chỉ vì lời hứa hẹn về những đồng tiền bất chính từ ma túy mà hai cha con phải trả giá bằng những bản án nghiêm minh của pháp luật. Hối hận đó là hai từ mà ông Nghiếc nhắc đi, nhắc lại khi chứng kiến con gái vừa khóc, vừa bước lên xe bít thùng, trong khi bản thân ông cũng vừa bước ra khỏi cánh cổng nhà tù.