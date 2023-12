Hành trình 72 giờ truy bắt 2 phạm nhân trốn trại

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sự việc xảy ra khoảng 15h chiều 6/12, lợi dụng sơ hở trong quá trình lao động sản xuất, 2 phạm nhân Phan Công Thành (SN 1987), trú quán xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) và Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1984), trú quán xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã bỏ trốn khỏi Phân trại số 2, Trại giam Xuân Hà (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an) đóng tại xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Hai phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà từ chiều ngày 6/12.

Thượng tá Cao Ngọc Diện - Giám thị Trại giam Xuân Hà cho biết: Ngay sau khi phát hiện 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam, Ban Giám thị Trại giam Xuân Hà đã thông tin cho các lực lượng chức năng, người dân biết để đề phòng, phối hợp truy bắt. Đồng thời, tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ với mục tiêu sớm truy bắt các phạm nhân.

Trại giam Xuân Hà phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Cẩm Xuyên, triển khai đồng bộ các biện pháp, khoanh vùng, khép kín địa bàn truy bắt đối tượng.

Công an Hà Tĩnh đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng – Bộ Công an và Trại giam Xuân Hà ráo riết truy tìm các đối tượng trong suốt 72 giờ đồng hồ.

Để nhanh chóng truy tìm dấu vết đối tượng, cũng như đề phòng, ngăn ngừa những tình huống xấu có thể xảy ra khi các đối tượng đang lẩn trốn ngoài xã hội, từ 13h30 ngày 7/12, Công an Hà Tĩnh đã quyết định huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ gồm các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra, Công an các địa phương và lực lượng Công an xã, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm.

Cùng với đó, tại những tuyến đường trọng yếu, lực lượng Công an cũng đã bố trí quân số để chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc và vùng lân cận để đảm bảo các đối tượng không lẩn trốn ra khỏi địa bàn.

Lực lượng chức năng cũng huy động cả chó nghiệp vụ vào cuộc để truy vết.

Chiều 7/12, sau khi Thượng tá Cao Ngọc Diện, Giám thị Trại giam Xuân Hà ký quyết định truy nã toàn quốc với Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng, Công an các huyện, thành phố, thị xã cũng như lực lượng Công an xã trên toàn tỉnh đã tiến hành phát, dán các tờ rơi thông tin về hai phạm nhân trên các khu chợ, ki-ốt, cột điện, tường rào... để nhân dân cảnh giác, tố giác.

Tại thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hà – nơi có diện tích rừng ngập mặn trải dài trên diện rộng, chiều tối ngày 7/12 các lực lượng đã xuyên đêm túc trực, theo dõi biến động. Tại nhà nghỉ, nhà trọ, khách trên trong tỉnh, cảnh sát khu vực cũng được lệnh kiểm tra tình hình, khách cư trú. Lực lượng Cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, các tổ công tác 256, 238 tăng cường xuyên đêm kiểm tra trên các tuyến giao thông truy tìm các thông tin liên quan đến đối tượng.

Lực lượng Công an đi từng ngõ, gõ từng nhà và lập hàng trăm chốt chặn tại các tuyến giao thông trọng yếu để truy bắt hai đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ.

Trong quá trình truy bắt lực lượng chức năng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với nguồn tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng truy bắt nhận định 2 đối tượng này chưa ra khỏi địa bàn huyện Cẩm Xuyên mà có thể lẩn trốn trong khu vực địa bàn các xã Cẩm Hà, Cẩm Lạc… nên khoanh vùng huy động tổng lực các lực lượng để truy bắt đối tượng.

Với phương châm tất cả đối tượng vi phạm pháp luật phải bị xử lý nghiêm, không để phạm nhân trốn trại tiếp tục vi phạm pháp luật nên 3 ngày qua, cùng với lực lượng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động các lực lượng, nỗ lực truy bắt tội phạm.

Công an các huyện, thành phố, thị xã cũng như lực lượng Công an xã trên toàn tỉnh đã tiến hành phát, dán các tờ rơi thông tin về hai phạm nhân trốn trại.

Trung tá Thái Doãn Ngọc - Phó Giám thị Trại giam Xuân Hà cho biết thêm: Nhận định các đối tượng chưa ra khỏi địa bàn, lực lượng Trại giam Xuân Hà phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Cẩm Xuyên triển khai các phương án truy bắt. Sau thời gian tìm kiếm chưa có kết quả, các lực lượng đã chia thành 3 mũi tấn công trên núi thuộc các địa bàn xã Cẩm Lạc, xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Xuyên).

Đến khoảng 4h chiều 8/12, tổ công tác truy lùng, phát hiện dấu vết, nghi vấn liên quan đến 2 phạm nhân bỏ trốn. Tổ công tác đã rút 2 mũi tấn công, tổ chức đón lõng tại 8 chốt ở các địa bàn xã Cẩm Lạc, xã Cẩm Minh.

Đến khoảng 1h45 ngày 9/12, hai phạm nhân đã bị phát hiện và bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng sâu thuộc địa phận xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Rạng sáng cùng ngày, khi nhận được thông tin về việc 2 phạm nhân đang lẩn trốn tại khu vực đồi núi gần đập tràn Sông Rác, thuộc địa phận xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên nên lực lượng Công an, Cảnh sát hình sự nhanh chóng tổ chức vây bắt.

Đến 1h45 sáng 9/12, tổ công tác do Trung tá Thái Doãn Ngọc làm Tổ trưởng, cùng Đại úy Nguyễn Thống Nhất, Đại úy Nguyễn Văn Nam phát hiện 2 đối tượng tại địa phận xã Cẩm Lạc nên đã nổ súng thị uy, bắt 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng, đảm bảo an toàn. Tại thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng có nhiều biểu hiện đói và mệt.

Phạm nhân Phan Công Thành đang phải chấp hành hình phạt tù 2 bản án của TAND tỉnh Hà Tĩnh và TAND TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng hợp hình phạt là 19 năm tù giam. Tính đến thời điểm bỏ trốn, phạm nhân Phan Công Thành đã chấp hành án được 2 năm 7 tháng 12 ngày.

Phạm nhân Nguyễn Đắc Hoàng đang chấp hành hình phạt 20 năm tù giam vì tội mua bán trái phép chất ma túy theo bản án số 117, ngày 10/11/2017 của TAND tỉnh Nghệ An. Tính đến thời điểm bỏ trốn, phạm nhân Nguyễn Đắc Hoàng đã chấp hành được 6 năm 6 tháng 7 ngày.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Quá trình bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã nguy hiểm đảm bảo an toàn, ngoài sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, không quản ngại khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ là sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong phối hợp, cung cấp thông tin, hỗ trợ các lực lượng trong quá trình truy bắt.

Các tổ công tác đã phân tích, đánh giá đúng, trúng đối tượng, triển khai lực lượng nhanh, nhiệt huyết, tận dụng thời gian vàng để bắt các đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự, giữ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.