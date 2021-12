Hành trình chặt đứt 'vòi bạch tuộc' của đường dây ma túy xuyên quốc gia

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An liên tiếp phá thành công 2 chuyên án lớn. Trong đó triệt xóa 1 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ Lào về Nghệ An đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc đồng thời đấu tranh truy xét, bắt giữ thành công đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia khác.



Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, đơn vị đã phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia do đối tượng người Lào cấu kết, móc nối với các đối tượng trong nội địa Việt Nam vận chuyển ma túy từ Lào vào biên giới các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh sau đó đem ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Nhằm tập trung lực lượng để sớm triệt xóa đường dây ma túy này, Công an tỉnh đã quyết định xác lập chuyên án và giao cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy chủ trì.

Đối tượng Trần Nguyễn Hồng Lĩnh. Ảnh tư liệu: Minh Khôi Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, ngày 14/11/2021, Phòng PC04 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ mật phục bắt quả tang đối tượng Trần Nguyễn Hồng Lĩnh (SN 1992), trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, thu giữ 12 bánh heroin. Kết thúc giai đoạn 1 chuyên án.



Đây là đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia, sau khi bị lực lượng chức năng chặt đứt “mắt xích”, các chân rết còn lại co cụm lại một thời gian, chúng lại tiếp tục tìm mọi cách thẩm lậu ma túy vào Việt Nam. Vì vậy, để xóa sổ hoàn toàn đường dây ma túy này, Đơn vị tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức lực lượng tiến hành đấu tranh Giai đoạn 2 chuyên án.

Sau một thời gian tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiếp tục thực hiện Kế hoạch đấu tranh chuyên án, vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 27/12/2021 tại khu vực đường Nguyễn Viết Xuân, khối Trung Định, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An, Ban chuyên án đã phối hợp cùng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bắt quả tang Đỗ Xuân Hiếu (SN 1975), trú tại số 69 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, thu giữ 54.800 viên hồng phiến, 02 kg ketamin, 02 điện thoại di động, 01 xe ô tô, 01 xe máy.

Đối tượng Đỗ Xuân Hiếu. Ảnh: Thùy Anh Cùng thời gian này, Phòng cũng tiếp nhận từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Nghệ An vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” xảy ra ngày 21/11/2021 tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc cùng đối tượng Hồ Văn Dũng (SN 1988), trú tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; tang vật thu giữ 3 bánh heroin.



Đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 23/12/2021, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Trung Phong (SN 1982), trú tại: huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk về hành vi mua bán trái phép chất ma túy khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.



Đối tượng Hà Văn Thịnh. Ảnh: Thùy Anh Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án xác định Hà Văn Thịnh (SN 1982), trú tại xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ tỉnh Hòa Bình qua Nghệ An rồi đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Sau nhiều ngày đêm xác minh, cuối cùng Ban chuyên án cũng xác định được nơi lẩn trốn của “ông trùm”.

Các tổ công tác thuộc Ban chuyên án nhanh chóng lên đường. Đến 18 giờ ngày 25/12/2021, Ban chuyên án phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Mai Châu, bắt khẩn cấp đối tượng Hà Văn Thịnh và di lý đối tượng về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Ban chuyên án tổ chức giám định số ma túy vừa thu giữ. Ảnh: Thùy Anh

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Chuyên án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng. Đây cũng chính là 2 trong số những chiến công của lực lượng Công an Nghệ An trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.