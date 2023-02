Hành trình chạy trốn 31 năm của kẻ sát nhân vì ghen tuông

(Baonghean.vn) - Nghi ngờ vợ không chung thủy với mình, Trần Văn Dần ra tay sát hại người được nghi là “tình nhân” của vợ. Để rồi 31 năm sau đó, Trần Văn Dần phải chịu cảnh sống chui lủi xa quê hương...

Giết người vì cuồng ghen

Trần Văn Dần (SN 1962), trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, vốn là người đàn ông có tính hay ghen tuông. Tuy đã có với nhau 3 người con nhưng tính nết người đàn ông ấy gần như không thay đổi.

Năm 1991, vợ Dần đang mang bầu đứa con thứ 4, chỉ còn 2 tháng nữa là lâm bồn nhưng Trần Văn Dần vẫn cho rằng vợ mình có tình ý với thủ kho một doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Mặc dù vợ giải thích đủ kiểu, nhưng trong lòng Dần lúc nào cũng canh cánh và nghi ngờ về mối quan hệ đó.

Khoảng 13h30’ ngày 12/8/1991, bị bạn bè kích động, Dần bức xúc cay cú nên ra tay đánh vợ. Sau đó, hắn mang dao đi tìm người thủ kho nói trên, đôi bên xảy ra cự cãi. Mặc dù không liên quan đến lục đục tình cảm của hai vợ chồng Dần, nhưng người thủ kho này đã phải lĩnh 1 nhát dao vào ngực từ kẻ cuồng ghen.

Nạn nhân ngay lập tức được người dân quanh đó đưa đi cấp cứu. Dù được đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau 5 tiếng nhập viện. Biết mình gây trọng tội, Trần Văn Dần liền bỏ trốn, để mặc vợ bầu vượt mặt với 3 đứa con nhỏ. Hắn bỏ đi biệt tích, công an đã truy tìm nhiều đợt nhưng không có kết quả.

Sau thời gian truy tìm, Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Dần về hành vi "Giết người" nhưng gã như "bốc hơi" hoàn toàn. Hắn chui lủi khắp nơi để trốn truy nã. Mỗi nơi người đàn ông này chỉ dám ở thời gian ngắn rồi di chuyển sang địa điểm khác. Dần làm đủ thứ nghề để kiếm sống.

Mấy năm về sau, Trần Văn Dần vào xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk sinh sống. Nhận thấy nơi đây an toàn, không ai biết đến tung tích hắn ta, năm 1996, Dần bí mật về Quỳ Hợp đưa vợ con vào sinh sống cùng, chỉ để lại đứa con út nhờ ông bà chăm sóc.

Vào miền đất mới, Dần thay đổi họ tên của hai vợ chồng cũng như quê quán trong giấy tờ. Tại nơi ở mới, hắn gần như không gây gổ, hiềm khích với ai ở nơi sinh sống. Thậm chí gã không bao giờ nhắc tới quê hương bản quán hay bất kỳ người thân nào trước mặt con nhằm xóa sạch dấu vết liên quan đến quá khứ. Thời gian trốn truy nã, Dần không trở về quê thêm một lần nào nữa. Thậm chí, khi mẹ mất Dần cũng không hề hay biết.

Từ đó, người thân, hàng xóm, láng giềng không ai biết tung tích hay thông tin gì của vợ chồng Dần. Thời gian dần trôi, dường như người ta đã quên vụ án giết người và hung thủ, nhưng các chiến sĩ tầm nã thì không...

Sát thủ lộ mặt

Lại nói về Trần Văn Dần, để tránh bị lộ, Dần luôn tỏ ra là người hiền lành, trách nhiệm, từ tốn, đặc biệt tránh để xảy ra hiềm khích với người xung quanh. Dần chọn địa thế để xây nhà cũng hết sức kỹ lưỡng, có sẵn đường thoát thân trong trường hợp bị phát hiện. Lương tâm, sự day dứt thỉnh thoảng trỗi dậy nhưng không đủ lớn để Dần đánh đổi những gì đang có, dù thỉnh thoảng khoảnh khắc gây tội ác vẫn hiện về trong giấc ngủ khiến gã choàng tỉnh, nằm trân trân nhìn vào bóng tối cho đến sáng.

Dần không đủ dũng khí để về đầu thú, và cũng không ngờ một ngày, tưởng mọi chuyện đã rơi vào quên lãng thì công an ập vào...

Trinh sát trong vụ án chia sẻ lại: "Suốt 31 năm chạy trốn, vợ chồng Dần cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người thân. Kể cả khi mẹ mất, Dần cũng không hề biết. Nhưng Trần Văn Dần ẩn mình càng kỹ thì chúng tôi càng quyết tâm phải truy bắt bằng được".

Đầu tháng 10/2022, thông qua biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ tầm nã phát hiện người đàn ông có tên Trần Duy Dần trú xã Cư Êwi (Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) có nhiều đặc điểm nhận dạng giống Trần Văn Dần. Công tác xác minh ngay lập tức được PC02 phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Thọ Hợp và Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện. Qua xác minh, các trinh sát khẳng định Trần Duy Dần chính là Trần Văn Dần - kẻ đang bị truy nã về hành vi "Giết người".

Chuyên án được thành lập với mục tiêu đưa Trần Văn Dần về chịu tội, trả lại sự công bằng cho người đã khuất và gia đình.

Ngày 6/10/2022, tổ công tác PC02 có mặt tại Đắk Lắk, âm thầm quan sát địa hình, phối hợp các đơn vị bạn lên kế hoạch vây bắt bởi chỉ cần "chệch" kịch bản một chút thôi, đối tượng có thể lợi dụng cánh rừng cao su phía sau và biến mất thêm một lần nữa.

Trưa 10/10, 3 mũi công tác từng bước tiếp cận căn nhà của Dần. Thấy người lạ, con chó dữ cao lớn lao vụt ra nhưng nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Trong khi Dần đang sửng sốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chiếc còng số 8 đã bập vào tay trong tiếng hô: "Trần Văn Dần, anh đã bị bắt!". Gã cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành và tự hiểu chặng đường chạy trốn 31 năm của mình đã kết thúc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An (PC02) đã phục hồi điều tra, ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Dần (SN 1962, trú xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội "Giết người". Như vậy, quá trình chạy trốn suốt 31 năm trời của Dần đã kết thúc. Dù có muộn nhưng chắc chắn gã vẫn phải trả giá cho lỗi lầm mình gây ra./.