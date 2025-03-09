Xã hội Hành trình kết nối xanh: Trải nghiệm ‘Ốc đảo xanh xứ Nghệ’ "Hành trình kết nối xanh" là chương trình truyền hình thực tế mang đến những trải nghiệm sâu sắc về du lịch bền vững và giá trị văn hóa bản địa.

Phát sóng vào 15h45 Thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình tự hào có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS). Mỗi tập không chỉ là một chuyến đi khám phá, mà còn là một hành trình kết nối chân thực với thiên nhiên và con người.

Trong tập đặc biệt này, MC Huyền Châu và diễn viên Thu Quỳnh sẽ đưa khán giả đến với một địa điểm vô cùng độc đáo: Thanh Chương, Nghệ An - một vùng đất xanh ngát từ trời xuống đất, xanh cả trong vị trà. Nơi đây được mệnh danh là "hòn đảo xanh giữa lòng xứ Nghệ", nơi vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa trồng chè hòa quyện, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm thư giãn như đang đắm chìm vào một buổi spa thiên nhiên.

Thanh Chương: Nơi hòn đảo xanh giữa lòng xứ Nghệ

Cách trung tâm thành phố Vinh(cũ) khoảng 50km, Đảo chè Thanh Chương nổi lên như một "kỳ quan trên cạn" của xứ Nghệ. Nơi đây không phải là một ngôi làng, mà là một quần thể gồm hàng chục ốc đảo chè xanh biếc, được bao bọc bởi lòng hồ thủy lợi Cầu Cau. Hình ảnh những hòn đảo nhỏ nổi bồng bềnh trên mặt nước tạo nên một khung cảnh độc đáo, yên bình, khác hẳn với những đồi chè ở Lâm Đồng hay Thái Nguyên.

Đảo chè Thanh Chương.

Người dân ở đây đã tận dụng thổ nhưỡng đặc biệt để trồng chè, ban đầu là để uống, sau này phát triển thành vùng sản xuất lớn. Lá chè Thanh Chương mang một đặc trưng rất riêng, được tôi luyện bởi sự khắc nghiệt của gió Lào và cái nắng gay gắt xứ Nghệ. Lá chè dày hơn, quang hợp nhiều hơn, tạo ra một hương vị độc đáo: vị chát gắt ban đầu nhưng lại để lại hậu vị ngọt sâu, thanh khiết khó quên. Đó là vị trà của sự kiên cường, của sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên khắc nghiệt.

Kiệt tác đồi chè bậc thang ở Thanh Chương

Điều đặc biệt làm nên vẻ đẹp và thương hiệu của Đảo chè Thanh Chương chính là những luống chè được trồng theo mô hình bậc thang đều tăm tắp. Nhìn từ trên cao, những luống chè uốn lượn theo sườn đồi, tạo thành những họa tiết xoắn ốc khổng lồ, trông giống như một mê cung xanh mát mà con người đã vẽ nên giữa đất trời.

Trên mỗi ốc đảo chè, người dân đã khéo léo tạo ra những lối mòn nhỏ. Chúng không chỉ giúp việc tưới tiêu và thu hoạch trở nên dễ dàng hơn, mà còn là ranh giới tự nhiên ngăn cách các rẫy chè, tạo nên một vẻ đẹp hài hòa, trật tự và quyến rũ. Việc phát triển du lịch sinh thái tại đây cũng gắn liền với những hoạt động trải nghiệm thực tế, như ngồi thuyền dạo quanh hồ, khám phá từng "ốc đảo" và tìm hiểu về nghề trồng, hái chè của người dân địa phương.

Điểm tham quan lý tưởng khi đến Nghệ An.

Đảo chè Thanh Chương không chỉ là một địa điểm du lịch, mà còn là nơi để cảm nhận sâu sắc giá trị của sự bền bỉ, sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, cũng như triết lý sống của người dân xứ Nghệ: biến những thách thức của khí hậu thành lợi thế để tạo ra một sản phẩm tinh túy, mang đậm hồn cốt của quê hương.

“Hành trình kết nối xanh” không chỉ đưa khán giả đến với thiên nhiên kỳ vĩ, mà còn mở ra những cánh cửa nhỏ để ta nhìn thấy trái tim ấm áp của con người. Nơi đây, giá trị truyền thống gặp gỡ sự đổi mới, và mỗi câu chuyện, mỗi nếp nhà đều trở thành một lời cam kết với văn hóa và tương lai. Đây là một hành trình truyền cảm hứng về ý thức bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững, nơi mỗi hành động nhỏ đều có thể góp phần kiến tạo một tương lai xanh hơn./.