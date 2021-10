Hành trình khổ luyện thành tài của 'cô gái Vàng' xứ Nghệ

Võ Thị Hằng cùng Đoàn Việt Nam tham gia giải vô địch Vovinam thế giới. Ảnh: NVCC

Khổ luyện thành tài

Võ Thị Hằng sinh ra tại huyện Nghi Lộc, bố mẹ, anh chị của Hằng đều đam mê thể thao. Những ngày hè đến cô gái sinh năm 1996 thường theo anh chị ruột đến các lớp luyện võ, vì thế cô đã yêu thích và đam mê với môn thể thao này từ đó. Năm 2011, lúc đó Hằng đang học lớp 9, thì HLV Trần Trọng Cường, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Nghệ An đến tuyển vận động viên. Võ Thị Hằng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của thầy Cường, bởi lúc đó nữ sinh trường THCS Nghi Tiến sở hữu ngoại hình lý tưởng, dáng người nhanh nhẹn cùng bảng thành tích rất tốt ở bộ môn thể dục. Thầy Cường nhận định Hằng sẽ là VĐV tài năng trong tương lai nếu được rèn dũa và đào tạo bài bản.

Những ngày đầu vào với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Nghệ An, cô gái quê biển Nghi Lộc đã nhiều lần muốn bỏ cuộc. Hằng nhớ lại: “Những ngày đầu buồn lắm, em phải ở một mình một phòng tại trung tâm, đêm nằm ngủ sợ và nhớ nhà lắm. Em đã gọi điện về cả đêm cho mẹ và khóc, nhưng rồi được mẹ động viên nên cũng bình tâm trở lại. Thời gian trôi, mọi thứ cũng quen dần với em, vì thế em đã có thể thích nghi và cảm thấy yêu nơi này hơn, điều đó cũng tiếp thêm hứng khởi cho em trong tập luyện”.

Là cô gái thông minh và nhanh nhẹn nên không mấy khó khăn để Hằng tiếp thu những giáo án mà HLV đưa ra. Những kỹ thuật cơ bản trong môn võ Pencak silat được Hằng thực hiện nhuần nhuyễn. Ngoài ra, cô còn sở hữu những cú đá với sải chân dài và khả năng phản xạ rất nhanh.

Chỉ sau 3 tháng tập luyện, Hằng đã được chọn để tham gia giải đấu trẻ. Ở giải đó, vì thiếu kinh nghiệm nên Hằng trắng tay. “Đó là giải đấu đầu tiên trong sự nghiệp của em. Em đã chịu thất bại nhưng không cảm thấy quá buồn và thất vọng, bởi từ trước HLV chỉ yêu cầu em tham gia với mục đích cọ xát và học hỏi. Vì thế, qua giải đấu đó em đã tích lũy cho mình nhiều bài học để có thể phát triển trong tương lai”, Hằng tâm sự và cho biết, thất bại đầu tiên đã cho em những kinh nghiệm và sự quyết tâm khổ luyện.

Võ Thị Hằng giành Huy chương Bạc thế giới môn Vovinam. Ảnh: NVCC

Tự hào cô gái Vàng

Quả ngọt đầu tiên mà võ sĩ này đạt được là vào năm 2013, khi em đã giành được tấm Huy chương Vàng Vô địch trẻ quốc gia. “Đây là giải đấu mà em đã thể hiện được những thế mạnh, những đòn đánh sở trường của mình. Qua giải đấu này em thấy ngoài chuẩn bị tốt về kỹ chiến thuật, thì một vận động viên muốn dành được chiến thắng phải có được một tâm lý vững vàng, một ý chí kiên cường không chịu khuất phục trước những khó khăn, và đây cũng là kinh nghiệm để em có thể tiến xa hơn trong tương lai”.

Cũng sau giải đầu này, Hằng được gọi vào đội tuyển Pencak silat quốc gia - một bước tiến mới trong cuộc đời của vận động viên chuyên nghiệp. Ở đấu trường quốc tế, vận động viên xứ Nghệ nhanh chóng khẳng định tên tuổi với Huy chương Vàng Đông Nam Á và một loạt thành tích khủng sau đó. Hằng cũng được xem là "cô gái Vàng" trong làng võ thuật với hơn 10 tấm Huy chương Vàng ở các giải đấu trong nước và quốc tế giai đoạn 2013 - 2017.

Trận đấu chung kết Giải vô địch thế giới Vovinam. Ảnh: NVCC

Sau khi thành công ở môn Pencak silat Hằng được HLV yêu cầu chuyển sang môn Vovinam. HLV mong muốn với kinh nghiệm và phẩm chất mà VĐV người Nghi Lộc có được sẽ thúc đẩy được bộ môn mới mẻ này. Nhận lời HLV, Hằng nỗ lực tập luyện bộ môn mới từ đầu. Vì có kỹ năng cơ bản và những năng khiếu bẩm sinh nên Hằng đã nhanh chóng trở thành võ sĩ Vovinam xuất sắc. Trong 3 năm liên tiếp, từ 2017 đến 2019, Hằng giành được 3 chức vô địch toàn quốc. Năm 2019 Võ Thị Hằng được đại diện cho đoàn thể thao Vovinam của Việt Nam tham gia giải Vô địch thế giới. Tại giải đấu này cô đã thi đấu vô cùng ấn tượng khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để tiến vào trận chung kết.

Trong trận đấu cuối cùng, Hằng là người luôn dẫn trước đối thủ về điểm số, tuy nhiên do thiếu may mắn cô đã bị đối thủ gỡ hòa ở nhũng phút cuối cùng của trận đấu. Kết quả hòa đó buộc Hằng và đối thủ phải bốc thăm để tìm ra nhà vô địch. Lá thăm may rủi đã khiến Hằng ngậm ngùi nhìn đối thủ bước lên bục vinh quang...

Những ngày này, do dịch bệnh Covid-19, các giải đấu không thể diễn ra võ sỹ Võ Thị Hằng vẫn đang miệt mài tập luyện để mang vinh quang về cho tỉnh, cho đất nước. Bên cạnh đó, cô còn hướng dẫn, chỉ bảo thêm cho các đàn em, sẵn sàng truyền lửa cho những người trẻ để họ tiếp bước con đường thành công của mình.

Chia sẻ với Báo Nghệ An, Hằng tâm sự, bí quyết thành công của em là cháy hết với đam mê, nỗ lực trong tập luyện và mãi nuôi khát vọng chiến thắng. "Không riêng gì võ thuật mà tất cả các môn thể thao khác, muốn thành công, muốn chạm đến vinh quang thì phải có sự khổ luyện, có sự khát khao và có quyết tâm cháy bỏng", cô gái vàng Võ Thị Hằng nhắn nhủ.