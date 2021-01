Hành trình triệt phá tụ điểm ma túy do 'Tú cải' cầm đầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Lê Văn Vinh (SN 1983, tên gọi khác là “Tú cải”) - cầm đầu đường dây, Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1991), Tạ Thị Thùy Linh (SN 2003), Bùi Nhật Lệ (SN 2001) và Trần Thị Huệ (SN 2003) cùng trú tại huyện Thạch Thất trong đường đây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy , tàng trữ súng, đạn.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó qua công tác rà soát nắm tình hình, Công an huyện Thạch Thất phát hiện trên địa bàn xã Thạch Hòa nổi lên đối tượng Lê Văn Vinh có biểu hiện bán trái phép chất ma túy. Vinh là đối tượng đã có 3 tiền án về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”.





Năm 2018, Vinh chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống. Đến tháng 5/2019, Vinh thuê mở quán karaoke Lucky tại thôn 3, xã Thạch Hòa, Thạch Thất tập hợp những thanh niên bất hảo để mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.Không những vậy nhóm này còn sử dụng vũ khí nóng , để tạo dựng thanh thế, tiếng vang. Sau đó, Vinh đã đăng bức ảnh cầm súng AK lên mạng xã hội Facebook để rung dọa số đối tượng ngoài xã hội gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Vũ khí công an thu giữ.

Ngày 30/6/2020, Công an huyện Thạch Thất đã xác lập chuyên án để áp dụng đồng thời các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh. Đến ngày 15/1/2021, căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an huyện Thạch Thất đã bắt giữ Vinh và các đối tượng giúp sức trong việc mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.Tiến hành khám xét khẩn cấp quán karaoke Lucky, tổ công tác thu giữ 1 khẩu súng hơi có bình khí nén màu đen, 2 dùi cui điện; 1 bình xịt hơi cay; 1 súng AK giả và 32,647 gam ma túy tổng hợp.Số ma túy được Vinh cất giấu rải rác nhiều nơi trong quán như tủ đựng quần áo, túi quần, túi áo,... khu bàn uống nước tại tầng 2 và tầng 3.Quá trình đấu tranh, khai thác mở rộng các đối tượng có liên quan, đến ngày 17/1, Công an huyện Thạch Thất tiếp tục thu giữ 1 khẩu súng tiểu liên AK báng gấp; 1 hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK; 6 viên đạn; 1 khẩu súng côn quay; 1 quả tròn dạng lựu đạn.Số tang vật này được Vinh cất giấu ở dưới mái tôn khu nhà ở của nhân viên quán Lucky.