Hành trình trốn truy nã của gã đàn ông án chồng án vẫn buôn heroin

(Baonghean.vn) -Ngày 26/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoa Y May, SN 1996, trú tại bản Văng Phao, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”theo quy định tại điều 173 BLHS.