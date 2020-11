Hào hứng Hội thi 'Rung chuông vàng' điều dưỡng, kỹ thuật viên y giỏi ở Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Tại hội thi, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt... Số tiền quyên góp của các vị đại biểu, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người bệnh và người nhà người bệnh sẽ chuyển cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.