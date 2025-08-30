Thứ Bảy, 30/8/2025
Thời sự

Hào khí ngút trời tại buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Đức Trung - Ngân Hạnh 30/08/2025 10:05

Trong không khí trang nghiêm và đầy tự hào, buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Từng khối lực lượng với khí thế ngút trời đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng nhân dân. Hàng vạn người dân Thủ đô đã có mặt từ đêm qua, hòa mình trong không khí lịch sử, cổ vũ và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội lớn của đất nước. Hình ảnh được ghi lại từ tuyến đường Tràng Tiền - Nhà hát lớn.

ken06968(1).jpg
Người dân đã tập trung từ đêm hôm qua để có được vị trí đẹp nhất xem Tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Sắc đỏ phủ kín các tuyến phố quanh Nhà hát lớn, Hà Nội. Ảnh: Đức Trung
3 (2)
Quốc ca vang lên cũng là lúc hàng ngàn trái tim cùng chung nhịp đập. Ảnh: Đức Trung
z6959650042366_be67229df06acf592ca4728cbf4d0bd6.jpg
An ninh được thắt chặt ở cấp độ tối đa với nhiều lớp bảo vệ. Ảnh: Đức Trung
ken07027(1).jpg
Khối Hồng kỳ dẫn đầu đội hình diễu binh theo Tuyến 2 về Nhà hát lớn. Ảnh: Đức Trung
vds00280(1).jpg
Xe chỉ huy khối diễu binh quân đội xuất hiện trước tiếng hò reo không ngớt của nhân dân. Ảnh: Đức Trung
1 (2)
Các khối di chuyển qua khu vực Tràng Tiền - Nhà hát lớn trong buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành của sự kiện A80. Ảnh: Đức Trung
vds00315(1).jpg
Những bông hồng rạng rỡ từ Khối nữ quân nhạc. Ảnh: Đức Trung
bna_2.jpg
Khối nam sĩ quan lục quân. Ảnh: Đức Trung
ken07186-1-.jpg
Các khối diễu binh đi qua Quảng trường Nhà hát lớn trước hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ảnh: Đức Trung
vds00365(1).jpg
Khối sĩ quan Hải quân. Ảnh: Đức Trung
vds00475(1).jpg
Khối nữ quân y. Ảnh: Đức Trung
vds00714(1).jpg
Những gương mặt đầy kiêu hãnh và uy nghiêm giữa quảng trường Cách mạng tháng 8. Ảnh: Đức Trung
ken07228-1-.jpg
Các khối đi giữa sự reo hò, cổ vũ của nhân dân. Ảnh: Đức Trung
ken07375-1-.jpg
Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Đức Trung
vds00768(1).jpg
Những nụ cười rạng rỡ giao lưu cùng nhân dân hai bên đường. Ảnh: Đức Trung
vds00840(1).jpg
Khối quân nhân đoàn Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia diễu binh, diễu hành tại Việt Nam. Ảnh: Đức Trung
vds00868(1).jpg
Khối quân đội Liên bang Nga tại buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: Đức Trung
vds00908(1).jpg
Các chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào dành được nhiều tình cảm quý mến từ nhân dân. Ảnh: Đức Trung

