Thời sự

Hào khí ngút trời tại buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Trong không khí trang nghiêm và đầy tự hào, buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Từng khối lực lượng với khí thế ngút trời đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng nhân dân. Hàng vạn người dân Thủ đô đã có mặt từ đêm qua, hòa mình trong không khí lịch sử, cổ vũ và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội lớn của đất nước. Hình ảnh được ghi lại từ tuyến đường Tràng Tiền - Nhà hát lớn.