Hargreaves khen Cunha, MU thăng hoa với 3 chiến thắng Owen Hargreaves khẳng định MU đang hưởng lợi từ kỳ chuyển nhượng hè 2025: Cunha và Mbeumo tạo khác biệt trong chuỗi 3 trận thắng, dù hàng thủ nhận 14 bàn/9 vòng.

Ba chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh đã đưa Manchester United trở lại quỹ đạo tích cực dưới thời HLV Ruben Amorim. Sau khi hạ Liverpool 2-1 tại Anfield và thắng Brighton 4-2 ở Old Trafford, đội bóng của Amorim nhận lời khen từ Owen Hargreaves: tân binh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đang mang đến khác biệt thấy rõ, còn kết quả lúc này quan trọng hơn mọi đánh giá về tính hoàn hảo.

Hargreaves đánh giá cao MU ở hiện tại.

Hargreaves: thành quả từ chợ hè 2025

Phát biểu trên Premier League Productions, Hargreaves nhấn mạnh MU “đang thu được thành quả xứng đáng” từ kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ông chỉ ra sự hiện diện của Matheus Cunha và Bryan Mbeumo – hai tân binh hè 2025 – đã nhanh chóng tạo nền tảng để đội bóng có thể “tin tưởng và dựa vào”. Bên cạnh đó, Bruno Fernandes tiếp tục là điểm tựa ở tuyến giữa.

Hargreaves nói rõ: màn trình diễn chưa hoàn hảo, nhưng kết quả là điều quyết định. Ông dẫn lại trận mở màn gặp Arsenal: United chơi tốt nhưng thua; còn hiện tại, điều quan trọng là chiến thắng.

Chuỗi thắng của MU: bản lĩnh tại Anfield, hỏa lực trước Brighton

MU vượt qua nhà đương kim vô địch Liverpool ngay tại Anfield với tỷ số 2-1, trước khi thắng Brighton 4-2 trên sân nhà. Ở trận gặp Brighton, bộ đôi Cunha – Mbeumo đóng góp ba bàn, cho thấy tầm ảnh hưởng trực tiếp lên khả năng ghi bàn của đội dưới thời Amorim.

Dấu ấn Cunha, Mbeumo và Bruno Fernandes

Hargreaves bày tỏ sự yêu mến dành cho Cunha: cá tính mạnh, cách nói chuyện và thi đấu để lại thiện cảm. Cùng với Mbeumo ở tuyến đầu và Bruno Fernandes trong vai trò thủ lĩnh, MU sở hữu nhóm cầu thủ có thể tin cậy ở các thời khắc quyết định.

Điểm nghẽn phòng ngự: 14 bàn thua sau 9 vòng

Dù chuỗi thắng mang lại sự hứng khởi, Hargreaves vẫn chỉ ra vấn đề cần cải thiện: MU đã để lọt lưới 14 bàn sau 9 vòng đấu. Đây là thước đo thực tế cho thấy đội bóng phải tiếp tục hoàn thiện tính tổ chức phòng ngự nếu muốn duy trì quỹ đạo kết quả tích cực.

Sự khác biệt từ thủ môn Senne Lammens

Trong bức tranh phòng ngự đó, Hargreaves đánh giá cao ảnh hưởng tức thì của thủ môn Senne Lammens, người “tạo ra khác biệt rõ rệt”. Vai trò của Lammens giúp MU tự tin hơn trong các thời điểm chịu áp lực, qua đó bảo toàn được lợi thế ở những trận đấu gần đây.

Góc nhìn từ HLV Ruben Amorim về Matheus Cunha

HLV Ruben Amorim hài lòng với chiến thắng trước Brighton và tin Cunha sẽ sớm trở thành trụ cột: cầu thủ này từng gặp khó khăn nhưng luôn biết cách đáp trả. Cách Cunha thi đấu tại Anfield và trước Brighton cho thấy đẳng cấp; anh cần bàn thắng để duy trì sự tự tin, nhưng quan trọng hơn, là mẫu cầu thủ có thể định đoạt trận đấu.

Thống kê và các mốc đáng chú ý

Chuỗi ba trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh dưới thời Ruben Amorim.

Thắng Liverpool 2-1 tại Anfield; thắng Brighton 4-2 ở Old Trafford.

Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đóng góp ba bàn trong trận thắng Brighton.

MU để lọt lưới 14 bàn sau 9 vòng đấu.

Tác động và chặng kế tiếp

Với nền tảng niềm tin từ các tân binh và định hướng rõ ràng của Amorim, MU đang củng cố bản lĩnh thi đấu. Tuy nhiên, bài toán giảm thiểu số bàn thua vẫn là ưu tiên nếu muốn ổn định kết quả lâu dài. Cuối tuần này, MU làm khách Nottingham Forest – bài kiểm tra tiếp theo cho quỹ đạo đi lên của Quỷ đỏ.

Các kết quả gần nhất (theo nguồn)