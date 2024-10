Quốc tế Harris và Trump bám đuổi sát nút ở 2 bang chiến trường Tại các bang chiến trường quan trọng là Arizona và Nevada, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump gần như có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau.

Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: CNN

Theo các cuộc thăm dò mới nhất của CNN, tại các bang chiến trường quan trọng ở Tây Nam là Arizona và Nevada, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump gần như có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Kết quả cuộc thăm dò cho thấy, bà Harris nắm giữ 48% sự ủng hộ trong số những cử tri tiềm năng ở Arizona, so với 47% đối với ông Trump. Ở Nevada, 48% cử tri tiềm năng ủng hộ Trump và 47% ủng hộ Harris.

Các cuộc khảo sát cho thấy quan điểm của cử tri chủ yếu tập trung vào việc ai sẽ xử lý tốt hơn các vấn đề quan trọng hàng đầu, trong khi trên một loạt các vấn đề chính, không ứng cử viên nào thuyết phục được một bộ phận cử tri quan trọng rằng họ là lựa chọn tốt hơn. Cử tri ở cả hai Arizona và Nevada có sự quan tâm đối với ứng viên - người quan tâm nhiều hơn đến sở thích của cử tri, chia sẻ tầm nhìn của họ về đất nước hoặc sẽ đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích của riêng họ.

Cuộc thăm dò tại Nevada cho thấy ít thay đổi trong tình hình cuộc đua ở bang này kể từ cuối tháng 8. Nhưng ở Arizona, kết quả mới chỉ ra sự thay đổi có lợi cho Phó Tổng thống Harris. Cuộc thăm dò mới cho thấy, bà Harris đang cải thiện ở Arizona với các khu vực bầu cử cốt lõi của đảng Dân chủ như phụ nữ, cử tri gốc Latinh và cử tri trẻ tuổi. Sự thay đổi này tập trung đáng kể ở phụ nữ, những người hiện đang ủng hộ Harris với 16 điểm phần trăm, trong khi nam giới vẫn tiếp tục ủng hộ Trump với biên độ 14 điểm.

Ưu thế của Phó Tổng thống Harris với phụ nữ có phần sít sao hơn ở Nevada (51% ủng hộ bà, 46% ủng hộ cựu tổng thống Trump). Biên độ sít sao đó phần lớn là do khoảng cách giới tính giữa những cử tri da trắng có khả năng bỏ phiếu ở tiểu bang này tương đối nhỏ: cựu Tổng thống Trump dẫn trước Phó Tổng thống Harris 15 điểm trong nhóm những người đàn ông da trắng (56% so với 41%) và dẫn trước 12 điểm trong nhóm những người phụ nữ da trắng (54% so với 42%).

Mặc dù cả hai ứng cử viên đều dừng chân ở Arizona và Nevada vào cuối chiến dịch, hơn 9 trong số 10 cử tri tiềm năng ở cả hai tiểu bang cho biết họ đã quyết định sẽ ủng hộ ai. Ở cả hai bang, 92% cho biết họ đã quyết định lựa chọn ứng viên.