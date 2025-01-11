Harry Kane vượt Messi, Ronaldo với 22 bàn/14 trận đầu mùa
Harry Kane ghi 22 bàn sau 14 trận cho Bayern Munich mùa 2025/26, khởi đầu tốt nhất sự nghiệp theo BeSoccer Pro. Anh vượt Ronaldo, Haaland, Messi; Bayern thắng 14/14 dưới HLV Vincent Kompany.
22 bàn sau 14 trận chính thức. Chỉ số 1,57 bàn/trận. Bayern Munich thắng 14/14. Đó là nhịp độ hủy diệt đang kéo Harry Kane vượt lên trước Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Luis Suarez và Lionel Messi về hiệu suất khởi đầu mùa trong hai thập kỷ qua, theo dữ liệu BeSoccer Pro.
Vượt mặt Ronaldo, Haaland, Messi: chuẩn hiệu suất đầu mùa
Với 22 bàn/14 trận mùa 2025/26, Kane đã vượt những mốc đầu mùa nổi bật nhất hai thập kỷ:
|Cầu thủ
|Mùa/CLB
|Bàn sau 14 trận
|Cristiano Ronaldo
|2014/15 – Real Madrid
|21
|Erling Haaland
|2019/20 – RB Salzburg
|21
|Robert Lewandowski
|2019/20 – Bayern Munich
|19
|Luis Suarez
|2013/14 – Liverpool
|19
|Lionel Messi
|2012/13 – Barcelona
|17
|Kylian Mbappe
|2025/26 – Real Madrid
|16
Đây là khởi đầu tốt nhất trong sự nghiệp của tiền đạo 32 tuổi, theo BeSoccer Pro.
Hiệu suất 1,57 bàn/trận và chuỗi 14 chiến thắng của Bayern
Phong độ ghi bàn của Kane đẩy Bayern Munich vào quỹ đạo hoàn hảo: 14 chiến thắng liên tiếp ở mùa 2025/26. Theo nguồn dữ liệu, đây là chuỗi thắng đầu mùa lập kỷ lục châu Âu, đồng thời là khởi đầu tốt nhất của CLB kể từ năm 2000.
|Mùa
|CLB
|Thắng sau 14 trận
|2025/26
|Bayern Munich
|14
|2023/24
|Bayern Munich
|11
|2024/25
|Bayern Munich
|10
|2017/18
|Tottenham
|10
|2014/15
|Tottenham
|10
Dưới HLV Vincent Kompany, Bayern hiện là đội duy nhất tại châu Âu chưa thua mùa này.
Vai trò dịch chuyển: kiến tạo giảm, dứt điểm tối đa
Hiệu suất ghi bàn bùng nổ đi kèm sự sụt giảm rõ rệt về kiến tạo. Sau 14 trận, Kane chỉ có 3 đường kiến tạo – mức thấp nhất sự nghiệp ở cùng thời điểm.
|Mùa
|CLB
|Kiến tạo sau 14 trận
|2020/21
|Tottenham
|10
|2023/24
|Bayern Munich
|7
|2024/25
|Bayern Munich
|6
|2025/26
|Bayern Munich
|3
Dữ liệu cho thấy Kane đang tập trung tối đa vào nhiệm vụ kết thúc pha bóng thay vì lùi sâu làm bóng như các mùa đỉnh cao tại Tottenham 2020/21.
Quỹ đạo phong độ theo mùa: đỉnh cao mới ở Munich
Theo BeSoccer Pro, số bàn thắng sau 14 trận đầu mùa của Kane qua các mùa nổi bật:
|Mùa
|CLB
|Bàn sau 14 trận
|2025/26
|Bayern Munich
|22
|2024/25
|Bayern Munich
|17
|2023/24
|Bayern Munich
|17
|2020/21
|Tottenham
|13
|2017/18
|Tottenham
|13
Từ khi rời Tottenham hè 2023 với mức phí khoảng 100 triệu euro, Kane lập tức trở thành trung tâm tại Bayern: mùa đầu ghi 36 bàn ở Bundesliga; mùa sau giành Vua phá lưới với 26 bàn và cùng đội vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp.
Những con số chính
- 22 bàn/14 trận, hiệu suất 1,57 bàn/trận (2025/26).
- Bayern thắng 14/14, kỷ lục châu Âu về chuỗi thắng đầu mùa; khởi đầu CLB tốt nhất từ năm 2000.
- 3 kiến tạo/14 trận – mức thấp nhất sự nghiệp ở cùng thời điểm.
- Vượt Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Suarez, Messi về bàn thắng sau 14 trận đầu mùa.
- BeSoccer Pro: khởi đầu tốt nhất sự nghiệp của Kane.
Kane đang viết lại định nghĩa về “khởi đầu trong mơ” của một trung phong: ít làm nền hơn, nhiều khoảnh khắc quyết định hơn – và Bayern Munich thu trọn lợi ích từ điều đó.