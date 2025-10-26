Harry Kewell mở tài khoản: Hà Nội thắng 3-2 tại Gò Đậu Trận thủy chiến Gò Đậu có 3 quả penalty, Hà Nội thắng Becamex TP.HCM 3-2 để Kewell ra mắt suôn sẻ; Ninh Bình ngược dòng 3-1, Nam Định tìm HLV ngoại.

Giữa mưa nặng hạt ở Gò Đậu, CLB Hà Nội vượt qua Becamex TP.HCM 3-2 trong trận đấu có tới 3 quả penalty, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của HLV Harry Kewell cùng đội bóng Thủ đô. Đỗ Hoàng Hên ghi bàn đầu tiên kể từ khi trở thành cầu thủ nhập tịch của Hà Nội, trong khi Ninh Bình ngược dòng 3-1 trên sân PVF-CAND để củng cố ngôi đầu với 20 điểm sau 8 vòng và duy trì mạch bất bại. Ở ngoài đường biên, Nam Định gấp rút tìm HLV ngoại, còn tương lai của Đoàn Văn Hậu tại CAHN vẫn là dấu hỏi khi hợp đồng chỉ còn vài tháng nữa là đáo hạn.

Hoàng Hên góp vào chiến thắng của CLB Hà Nội.

Harry Kewell và chiến thắng đầu tay 3-2 của CLB Hà Nội

Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, Hà Nội vẫn rời Gò Đậu với trọn vẹn 3 điểm trước Becamex TP.HCM. Trận đấu có đến 3 quả penalty – một chỉ dấu rõ ràng cho thấy cường độ tranh chấp cao trong vòng cấm ở mặt sân trơn trượt. Điểm nhấn chuyên môn đến từ Đỗ Hoàng Hên: anh lần đầu lập công trong vai trò là cầu thủ nhập tịch của đội bóng Thủ đô.

Diễn biến và điểm nhấn

Cơn mưa lớn khiến nhịp độ trận đấu liên tục bị bẻ gãy, các pha bóng hai và tình huống cố định trở thành bệ phóng cho những bước ngoặt. Ba quả penalty đã định hình nhịp điệu 90 phút – mỗi lần bóng đặt trên chấm 11m là một lần cán cân cơ hội thay đổi. Trong bối cảnh ấy, sự tập trung ở thời khắc cao áp và khả năng xử lý bóng đơn giản, an toàn của Hà Nội trở thành khác biệt.

Góc chiến thuật trong mưa

Ở mặt sân ướt, ưu tiên chiến thuật thường nghiêng về quản trị rủi ro: rút ngắn cự ly đội hình, hạn chế chuyền ngang khu vực nguy hiểm và tăng mật độ người trong vòng cấm ở cả hai đầu sân. Việc trận đấu xuất hiện 3 quả penalty cho thấy khu vực 16m50 là điểm nóng chiến thuật, nơi các pha xâm nhập và tranh chấp tay đôi quyết định kết quả. Trong khung cảnh ấy, chất lượng cá nhân ở thời điểm then chốt – từ khả năng chọn vị trí đến tâm lý trên chấm 11m – đã giúp Hà Nội bứt lên.

Hoàng Hên và khát vọng đội tuyển

Sau bàn thắng đầu tiên cho Hà Nội FC trong chiến thắng 3-2 trên sân khách, Hoàng Hên bày tỏ niềm hạnh phúc và khát khao khoác áo đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Đó là mốc son cá nhân và cũng là tín hiệu tích cực cho chiều sâu nhân sự của Hà Nội dưới thời HLV Harry Kewell.

Ninh Bình ngược dòng 3-1 trên sân PVF-CAND, giữ vững đỉnh bảng

Ninh Bình hoàn tất màn lội ngược dòng 3-1 ngay tại PVF-CAND nhờ những khoảnh khắc đẳng cấp của Bảo Toàn và Hoàng Đức. Sau 8 vòng, họ chạm mốc 20 điểm và duy trì mạch bất bại kể từ đầu mùa – một nhịp tiến đều tay cho cuộc đua vô địch.

Trục giữa làm chủ thế trận

HLV Gerard Albadalejo nhấn mạnh vai trò của Trần Thành Trung bên cạnh Hoàng Đức ở tuyến giữa: “Đây là trận đấu có tính chất quan trọng, tôi cần Thành Trung đá cặp với Hoàng Đức để làm chủ tuyến giữa. Và cậu ấy đã làm rất tốt”. Quyết định này gia cố khả năng kiểm soát không gian trung lộ, tạo nền cho các pha tăng tốc ở phần ba cuối sân – tiền đề cho màn ngược dòng.

Nam Định tìm kiếm HLV ngoại cho chặng đường tiếp theo

Theo nhiều nguồn tin, ông Nguyễn Trung Kiên – sở hữu bằng A HLV AFC – chỉ là giải pháp tạm thời và không đủ điều kiện dẫn dắt đội ở sân chơi châu lục, đặc biệt là AFC Champions League Two. Ban lãnh đạo Nam Định vì vậy đang gấp rút bổ nhiệm thuyền trưởng mới, nhiều khả năng đến từ Brazil; danh tính được kỳ vọng sớm công bố.

Nam Định vẫn đang tìm kiếm một 'thuyền trưởng' mới.

Đoàn Văn Hậu và dấu hỏi hợp đồng tại CAHN

Văn Hậu ký hợp đồng 3 năm với CAHN vào cuối năm 2022, dự kiến hết hạn đầu năm 2026 – nghĩa là chỉ còn vài tháng nữa. Tới hiện tại, chưa có dấu hiệu hai bên đạt thỏa thuận gia hạn, làm dấy lên đồn đoán về khả năng chia tay khi hợp đồng đáo hạn.

Tunku Ismail bác bỏ nghi vấn VFF liên quan vụ FAM

Liên quan việc FIFA xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì nhập tịch gian dối, Hoàng thân Tunku Ismail Sultan Ibrahim khẳng định đơn khiếu nại không xuất phát từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Ông nói: “Tôi được AFC thông báo rõ ràng rằng đơn khiếu nại không xuất phát từ VFF, không phải từ chủ tịch hay tổng thư ký của họ. Thực tế, FIFA cũng không dễ dàng tiếp nhận đơn tố cáo từ một cá nhân bất kỳ”.

