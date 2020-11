Hậu cần nghề cá - điểm tựa giúp ngư dân vươn khơi bám biển

(Baonghean.vn) - Hệ thống cảng cá ở Nghệ An (gồm các cảng cá Lạch Vạn, Cửa Hội, Quỳnh Phương, Lạch Quèn) được đầu tư nâng cấp, mở rộng và việc làm tốt công tác xã hội hóa các hoạt động dịch vụ nghề cá đã giúp cho tàu thuyền ra khơi thuận lợi, giúp ngư dân làm ăn có hiệu quả, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ ngư trường...

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, Bộ Nông nghiệp và PTNT do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn, làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Dự án "Xây dựng hạ tầng dịch vụ nghề cá tại Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu".