Hậu trường cảnh phim 3 triệu view 'Gió ngang khoảng trời xanh' Đoạn phim bà Xuân (Tú Oanh) tung cước giải cứu Ngân thu hút 3 triệu lượt xem. Clip hậu trường tiết lộ cảnh quay được thực hiện an toàn với kỹ thuật đặc biệt.

Cảnh phim gây sốt với 3 triệu lượt xem

Trong tập 31 của bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh", phát sóng tối 20/10, một phân cảnh hành động hài hước đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Cụ thể, nhân vật bà Xuân (do diễn viên Tú Oanh thủ vai) cùng bố của Mỹ Anh (Đức Khuê) đã xông vào giải cứu Ngân (Việt Hoa) khi cô bị Trường (Denis Đặng) uy hiếp.

Khoảnh khắc bà Xuân tung cước hạ gục Trường đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, mang lại cảm giác thỏa mãn cho người xem. Chỉ sau 10 giờ đăng tải trên nền tảng VTV Giải trí, trích đoạn này đã đạt mốc 3 triệu lượt xem, kèm theo nhiều bình luận tích cực khen ngợi diễn xuất tự nhiên và duyên dáng của diễn viên Tú Oanh.

Cảnh phim khiến khán giả hả hê.

Bí mật đằng sau cú "tung cước" trên màn ảnh

Đáp lại sự quan tâm của khán giả, VTV đã công bố đoạn video hậu trường, tiết lộ kỹ thuật thực hiện cảnh quay kịch tính này. Trái với hình ảnh trên phim, không có va chạm trực tiếp nào xảy ra giữa các diễn viên.

Hậu trường cảnh bà Xuân đạp ngã Trường.

Trong quá trình ghi hình, một thành viên trong đoàn phim là người đã đẩy Denis Đặng ngã về phía sau. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nam diễn viên, một tấm đệm lớn đã được chuẩn bị sẵn. Denis Đặng đã phải thực hiện lại cảnh ngã nhiều lần để có được góc quay chân thực và đẹp nhất cho cảnh phim.

Phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng

Khán giả đã để lại nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước phân cảnh này và diễn xuất của diễn viên Tú Oanh: "Xem đoạn này cười đau bụng với cô Xuân! Diễn quá là duyên dáng luôn", "Nhìn cô tung cước mà khoái, cười nghiêng ngả luôn", hay "Cô Xuân tung chưởng đúng lúc quá tuyệt vời luôn".

Hiện tại, bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đã hoàn tất quá trình ghi hình, tuy nhiên số tập cuối cùng vẫn chưa được nhà sản xuất công bố chính thức.