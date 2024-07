Thể thao Hậu vệ Hồ Văn Cường: ‘Được trở về thi đấu cho đội bóng quê hương là một niềm hạnh phúc’ Hậu vệ Hồ Văn Cương sẽ trở lại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thi đấu từ mùa giải tới, anh cho biết đó là niềm hạnh phúc của mình.

Sau khi mùa giải 2023/2024 kết thúc, hợp đồng cho mượn của cầu thủ Hồ Văn Cường với Câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng hết hiệu lực. Chiều 9/7, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã gửi công văn với nội dung gửi Hồ Văn Cường về cho cơ quan chủ quản là Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Đồng thời, gửi lời cảm ơn tới đội bóng xứ Nghệ vì sự hỗ trợ này trong thời gian qua.

Hậu vệ Hồ Văn Cương sẽ trở lại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thi đấu từ mùa giải tới. Ảnh: Hải Hoàng.

Ở mùa giải vừa qua, Hồ Văn Cường có 13 lần ra sân cho Câu lạc bộ Công an Hà Nội với 508 phút thi đấu ở hai đấu trường là V.League và Cúp Quốc gia. Anh chưa để lại nhiều dấu ấn trong màu áo đội bóng vô địch V.League 2023.

Ở vị trí hậu vệ phải, Hồ Văn Cường khó cạnh tranh với những đàn anh tên tuổi như Văn Thanh hay Hồ Tấn Tài. Trở lại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thi đấu, sẽ mang đến cho Hồ Văn Cường nhiều cơ hội ra sân hơn. Với tài năng đã được khẳng định, cầu thủ này gần như sẽ là sự lựa chọn số 1 bên hành lang cánh phải của đội bóng xứ Nghệ.

Trở lại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thi đấu, sẽ mang đến cho Hồ Văn Cường nhiều cơ hội ra sân hơn. Ảnh: Hải Hoàng.

Sau khi chính thức trở lại quê hương thi đấu ở mùa giải tới, hậu vệ Hồ Văn Cường cũng đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Nghệ An: ''Được trở về quê hương thi đấu, đó là niềm hạnh phúc của mỗi cầu thủ xứ Nghệ. Ngoài trách nhiệm với câu lạc bộ, còn là tình cảm với quê hương, gia đình và người thân cùng các cổ động viên''.

Hậu vệ Hồ Văn Cường cũng mong muốn, mùa giải tới Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu tốt hơn, qua đó có được sự cổ vũ khích lệ của khán giả nhà: ''Câu lạc Sông Lam Nghệ An trải qua mùa giải 2023/24 với rất nhiều khó khăn, tuy nhiên các đồng đội của tôi đã vượt khó và ở lại với sân chơi V.League 1. Tôi hy vọng mùa giải tới đội bóng sẽ thi đấu khởi sắc hơn, qua đó nhận được sự khích lệ cổ vũ, động viên của khán giả nhà, từ đó các cầu thủ có thêm động lực để thi đấu tốt hơn. Tôi cũng chân thành cảm người hâm mộ đã quan tâm tôi trong suốt thời gian qua''.

Hậu vệ Hồ Văn Cường mong người hâm mộ xứ Nghệ luôn ủng hộ đội bóng. Ảnh: Hải Hoàng

Sau khi Hồ Văn Cường trở về, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cũng đã gửi công văn trả lại Raphael Success cho Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ngoài ra, đội bóng này cũng gọi trở lại rất nhiều cầu thủ trẻ vừa thi đấu cho Bắc Ninh, Kon Tum, An Giang… dưới dạng cho mượn để chuẩn bị cho Giải U21 quốc gia và lực lượng ở mùa giải mới 2024/25.

Mới đây, 3 cầu thủ Văn Lắm, Văn Việt, Sỹ Hoàng đều sinh năm 1999 và đã hết hợp đồng với Sông Lam Nghệ An và được phép ra đi theo diện tự do. Thời gian tới, Sông Lam Nghệ An cũng sẽ tiếp tục đôn thêm cầu thủ trẻ lên đội một để thử sức./.