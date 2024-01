Hậu vệ Mai Sỹ Hoàng và những dấu ấn tại Sông Lam Nghệ An

Góp phần giải tỏa áp lực cho toàn đội

Trải qua 7 vòng đấu đầu tiên tại V.League 2023/2024, Sông Lam Nghệ An rơi vào nhóm có nguy cơ rớt hạng. Đội bóng xứ Nghệ chỉ được 6 điểm và tạm xếp thứ 11. Thế nên, trận đấu với chủ nhà Khánh Hòa tại vòng 8 có ý nghĩa rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc giành tấm vé trụ hạng trong mùa giải năm nay của thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Và trên thực tế, Sông Lam Nghệ An đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Khánh Hòa. Phải đến phút 82, Mai Sỹ Hoàng mới mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu, qua đó, giúp Sông Lam Nghệ An vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng V.League 2023/2024.

Mai Sỹ Hoàng ghi bàn thắng duy nhất cho Sông Lam Nghệ An trước chủ nhà Khánh Hòa tại vòng 8 V.League 2023/2024. Ảnh: Đức Anh

Trong trận đấu này, Mai Sỹ Hoàng như thường lệ được huấn luyện viên Phan Như Thuật sắp xếp chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái. Cầu thủ sinh năm 1999 không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn thường xuyên lên tham gia tấn công đầy hiệu quả. Quan sát lối chơi của Mai Sỹ Hoàng, có thể nhận thấy đây là mẫu hậu vệ cánh trái khá toàn diện. Bên cạnh nền tảng kỹ thuật cá nhân cơ bản, bứt tốc nhanh và tranh chấp tay đôi hiệu quả, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam còn sở hữu khả năng tạt bóng có độ chính xác cao.

Không chỉ vậy, tại mùa giải năm nay, huấn luyện viên Phan Như Thuật còn yêu cầu Mai Sỹ Hoàng phải thường xuyên xâm nhập sâu vào vòng cấm địa đối phương nhằm tạo ra sự đa dạng trong cách chơi tấn công cho đội nhà. Chính điều đó đã tạo ra những miếng đánh làm bất ngờ hàng thủ của Khánh Hòa. Phút 82, Mai Sỹ Hoàng xâm nhập vòng cấm của đội chủ sân 19/8 Nha Trang. Từ pha ném biên mạnh, bóng nảy ra phía cột 2, hậu vệ gốc Diễn Châu có mặt đúng lúc, thực hiện cú vô lê chân trái về góc gần, hạ gục thủ thành Ngọc Cường, mang về bàn thắng duy nhất giúp Sông Lam Nghệ An giành 3 điểm quý giá trước Khánh Hòa.

Sau trận đấu, Mai Sỹ Hoàng không giấu được niềm hạnh phúc: “Tôi rất vui khi ghi được bàn thắng vào lưới chủ nhà Khánh Hòa, qua đó, Sông Lam Nghệ An đã giành trọn 3 điểm. Tôi nghĩ mình đã góp phần nhỏ để phần nào giải tỏa được áp lực cho toàn đội. Bàn thắng cũng sẽ giúp tôi chơi tự tin, nhằm đạt phong độ cao hơn trong chặng đường còn lại của mùa giải năm nay”.

Hậu vệ mang áo số 23 nói thêm: “Nhìn lại trận đấu đã qua, có thể thấy rằng, 45 phút đầu tiên Sông Lam Nghệ An đã gặp nhiều khó khăn trước Khánh Hòa. Trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp, huấn luyện viên Phan Như Thuật yêu cầu chúng tôi phải thi đấu với tinh thần quyết tâm hơn, gắn kết hơn và phải tận dụng tốt hơn các cơ hội có được. Theo tôi, đó cũng là chìa khóa giúp đội nhà giành được chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chiếc vé trụ hạng tại V.League 2023/2024”.

Trở thành trụ cột ở Sông Lam Nghệ An?

Trong chặng đường đã qua của mùa giải 2023/2024, Sông Lam Nghệ An chịu tổn thất nặng nề khi Hồ Khắc Lương nghỉ dài hạn do đứt dây chằng. Để củng cố hàng thủ, huấn luyện viên Phan Như Thuật buộc phải đưa hậu vệ chạy cánh Trần Đình Hoàng vào chơi trung vệ. Bên cạnh đó, Trọng Hoàng cũng không thể ra sân do chấn thương. Vì thế, Mai Sỹ Hoàng được kỳ vọng sẽ sớm trở thành một trong những trụ cột ở đội bóng xứ Nghệ, khỏa lấp khoảng trống do các đàn anh để lại.

Sỹ Hoàng đang nỗ lực để trở thành một trong những trụ cột tại Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Con số 568 phút được ra sân để thi đấu chính thức kể từ đầu mùa giải đã nói lên tầm quan trọng của Mai Sỹ Hoàng tại Sông Lam Nghệ An trong thời điểm này. Đặc biệt, ngoài bàn thắng ghi được tại trận đấu với Khánh Hòa, cầu thủ sinh năm 1999 còn sở hữu thêm một lần lập công trong cuộc đọ sức với Quảng Nam ở vòng 4 V.League 2023/2024. Ở trận đấu này, tình huống ghi bàn của Mai Sỹ Hoàng đến ở phút 51 của trận đấu khi anh nhận bóng từ ngoài vòng cấm, thực hiện pha ngoặt bóng kỹ thuật trước khi tung cú sút bằng chân phải khiến trái bóng bay với quỹ đạo vòng cung, làm tung lưới Quảng Nam. Có thể nói đó là bàn thắng hội đủ các yếu tố như phẩm chất kỹ thuật, nhạy cảm trong chọn vị trí và sút bóng hoàn hảo ở chân không thuận.

Như vậy, trải qua 8 vòng đấu, Mai Sỹ Hoàng đã đóng góp tới 2 bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An. Và trên hết, Sỹ Hoàng còn thực hiện rất tốt ý đồ chiến thuật do huấn luyện viên Phan Như Thuật xây dựng. Trong sơ đồ 3-5-2 của Sông Lam Nghệ An, vai trò của hậu vệ biên có ý nghĩa hết sức quan trọng. Không chỉ phòng ngự, mà cầu thủ còn phải biết hỗ trợ tấn công. Nhìn vào màn trình diễn của Sỹ Hoàng, có thể thấy hậu vệ này đã hoàn thành tốt những yêu cầu mà Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đặt ra; đồng thời đã khẳng định được vai trò của mình và dần trở thành trụ cột tại đội bóng xứ Nghệ.