HĐND các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu tổ chức kỳ họp cuối năm

Tại kỳ họp, các đại biểu thông qua các nghị quyết về, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và bầu bổ sung 5 ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thanh Tâm

Cũng trong ngày 17/12, HĐND huyện Quỳnh Lưu khóa XIX tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 15 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn Quỳnh Lưu đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng 9,45% so với năm 2019. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,27%/, giảm 0,12% so với năm 2019. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,57 triệu đồng, tăng 5,53 triệu đồng so với năm 2019.

HĐND huyện Quỳnh lưu tặng hoa các thành viên UBND huyện vừa được bầu bổ sung. Ảnh: Thanh Toàn

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. HĐND huyện cũng phân tích những tồn tại và bàn các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong năm tới.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND huyện.