HĐND huyện Quế Phong: Những dấu ấn đổi mới

Phối hợp chặt chẽ trong giám sát và giải quyết kiến nghị

Bà Quang Thị An và chị Hà Thị Lan cùng với 5 hộ dân ở bản Thanh Phong 2, xã Mường Nọc (Quế Phong) bàn giao diện tích ruộng khai hoang của gia đình để mở tuyến đường liên xã từ năm 2011. Tuy nhiên, do nhiều lý do nên thời gian chi trả tiền đền bù bị kéo dài, mặc dù qua các cuộc họp dân và tiếp xúc cử tri ở nhiệm kỳ trước các hộ này đã nhiều lần có ý kiến kiến nghị.

Bước sang nhiệm kỳ 2016 - 2021, sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri, HĐND huyện đã chuyển ý kiến đến UBND huyện. Đến đầu năm 2018, bà An, chị Lan và các gia đình có diện tích đất bị thu hồi đã được đền bù theo thỏa thuận.

Thường trực HĐND huyện Quế Phong trao đổi với lãnh đạo xã Mường Nọc về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tuyến đường liên xã. Ảnh: Công Khang

Cũng ở bản Thanh Phong 2, tại các cuộc họp và tiếp xúc cử tri trước đây bà con đều bày tỏ nguyện vọng sớm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất vườn liền kề để thuận tiện trong các giao dịch hành chính, nhiều hộ muốn thế chấp để vay vốn làm ăn, sản xuất nhưng gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính đã được tiến hành từ năm 2013 nhưng nhiều năm sau bà con vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận. Thời điểm giám sát của HĐND huyện vào năm 2016, chưa một hộ dân nào của bản được giải quyết nhưng đến năm 2017 nguyện vọng chính đáng của bà con đã được giải quyết, cơ bản các hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận.

Sản phẩm dệt thổ cẩm của đồng bào Thái ở xã Tiền Phong (Quế Phong). Ảnh: Công Khang Theo bà Lô Thị Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Nọc, các kiến nghị của cử tri trên địa bàn đều được tổng hợp và chuyển đến các cấp chính quyền và ban, ngành chức năng. Các bước được tiến hành một cách bài bản, khoa học và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giúp bà con nhân dân ổn định cuộc sống. Riêng địa bàn xã Mường Nọc có 4/5 vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa, giữ vững niềm tin đối với các tầng lớp nhân dân.



Ở xã Tri Lễ có 11 hộ dân bị ảnh hưởng khi thi công tuyến đường Tri Lễ - Nậm Nhoóng. Công trình hoàn thành hơn 10 năm nhưng các hộ này vẫn chưa được đền bù và nhiều lần phản ánh tại các cuộc họp. HĐND huyện đã chuyển ý kiến lên UBND huyện. Đến nay, sự việc đã được giải quyết.

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện thường tăng thời lượng chất vấn. Ảnh tư liệu: ĐC Đặc biệt, việc giải quyết những vấn đề tồn tại trong công tác đền bù Dự án Thủy điện Hủa Na được Thường trực HĐND huyện rất quan tâm, trước mỗi kỳ họp đều tổng hợp và chuyển ý kiến đến UBND huyện, UBND tỉnh để xem xét. Đồng thời trong mỗi kỳ họp đều giám sát việc thực hiện thông qua báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư.



Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã phối hợp tổ chức hơn 950 cuộc tiếp xúc cử tri; có tổng số 980 ý kiến, trong đó, 665 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp huyện, đến nay, 97% các ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền đã được giải quyết, trong đó, nhiều kiến nghị kéo dài từ những nhiệm kỳ trước.

“HĐND và UBND huyện có sự phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát cũng như xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Khi có kiến nghị, chúng tôi tiến hành rà soát và giao cho các phòng, ban liên quan xử lý theo thời hạn, thường xuyên theo dõi việc xử lý. Nhờ đó, đã xử lý được rất nhiều vướng mắc, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện”.

Ông Bùi Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong



Khẳng định hiệu quả và dấu ấn hoạt động

Ông Lưu Văn Hùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện cho biết: “Để thực sự phát huy được vai trò, chức năng, trong nhiệm kỳ này, HĐND huyện đã có cách làm mới, mang lại hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy đời sống kinh tế - xã hội của huyện nhà”.

Cụ thể, nét mới ở đây là hoạt động của HĐND huyện luôn đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy. Trong từng năm, các nội dung hoạt động, nhất là hoạt động giám sát của HĐND huyện đều được Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy cho ý kiến.

Ông Lưu Văn Hùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Phong. Ảnh: Công Kiên Có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ huyện trong các hoạt động, từ việc chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp, giải quyết các kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát đến giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.



Qua đó, vừa giúp cho HĐND huyện thực hiện tốt các chức năng, đồng thời, giúp cho UBND huyện, các phòng chuyên môn kịp thời giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, các chủ trương, chính sách của cấp trên.

Việc ban hành các nghị quyết của HĐND huyện luôn bám sát chủ trương lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế, có tính khả thi và mang lại hiệu quả cao đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

HĐND huyện Quế Phong luôn có tiếng nói trong việc giám sát, nhất là các chế độ cho đồng bào tái định cư Thủy điện Hủa Na. Ảnh tư liệu: Nhật Lân Đồng thời, công tác tổ chức tiếp xúc cử tri chủ yếu thực hiện tiếp xúc ở các thôn, bản để lắng nghe trực tiếp ý kiến cử tri, trên cơ sở đó tổng hợp các ý kiến, kiến nghị một cách cụ thể, chi tiết, có địa chỉ, xác định rõ thẩm quyền để gửi đến từng cấp, ngành, đơn vị phù hợp để xem xét, giải quyết.



Trong quá trình đó luôn có sự đôn đốc, theo dõi việc giải quyết để trả lời cho cử tri và nhân dân. Trong điều hành kỳ họp, Thường trực HĐND huyện luôn chuẩn bị kịch bản cụ thể, rút ngắn thời lượng trình bày báo cáo, tăng thời lượng thảo luận và chất vấn, thể hiện tính linh hoạt, tạo không khí thảo luận, tranh luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn nhưng không quá căng thẳng.

Kết thúc phiên chất vấn , HĐND và UBND huyện cùng các phòng, đơn vị thống nhất các giải pháp, lộ trình thực hiện các vấn đề đại biểu chất vấn.

Ông Trương Minh Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quế Phong. Ảnh: Hoài Thu