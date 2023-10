HĐND Thủ đô Viêng Chăn (Lào) và tỉnh Nghệ An tọa đàm trao đổi kinh nghiệm hoạt động

(Baonghean.vn) - Chiều 20/10, trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và HĐND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND.

Quang cảnh cuộc tọa đàm. Ảnh: Lâm Tùng

Đoàn HĐND Thủ đô Viêng Chăn do đồng chí Lam-phoy Sỉ-ặc-khả-chan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn. Tiếp, làm việc với đoàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Thái Thị An Chung – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tặng hoa chào đón đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, sau bài phát biểu chào mừng của đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và phát biểu đáp từ của đồng chí Lam-phoy Sỉ-ặc-khả-chan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến kinh nghiệm hoạt động của HĐND.

Cụ thể, HĐND tỉnh Nghệ An đã trao đổi kinh nghiệm về giám sát công tác đầu tư công và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An; kinh nghiệm xây dựng, thẩm tra, ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An; kinh nghiệm giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã ban hành; mô hình tổ chức và cách thức, kinh nghiệm hoạt động của HĐND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chia sẻ nhiều kinh nghiệm về thẩm quyền và mối quan hệ phối hợp giữa HĐND với UBND tỉnh; công tác đảm bảo ngân sách cho HĐND hoạt động. Ảnh: Lâm Tùng

Tiếp đó, các thành viên đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã đặt ra nhiều câu hỏi và được Thường trực, các ban HĐND tỉnh Nghệ An, đại diện HĐND cấp huyện trao đổi kinh nghiệm về thu hút, quản lý nguồn lực đầu tư từ nước ngoài; huy động nguồn xã hội hoá, nhất là nguồn lực từ người dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; việc thực hiện bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án.

Cùng với đó, làm rõ mối quan hệ giữa UBND – cơ quan thực thi pháp luật và HĐND cùng cấp – cơ quan thực hiện giám sát các hoạt động của UBND; hoạt động thẩm tra, ban hành, giám sát việc thực hiện các nghị quyết về đầu tư công của HĐND; việc bố trí ngân sách cho HĐND hoạt động; thẩm quyền của HĐND tỉnh trong công tác quốc phòng, an ninh;…

Đồng chí Lam-phoy Sỉ-ặc-khả-chan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn nêu nhiều vấn đề quan tâm tại cuộc tọa đàm. Ảnh: Lâm Tùng

Kết thúc cuộc tọa đàm, đồng chí Lamphoy Sỉ-ặc-khả-chan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn chân thành cảm ơn những chia sẻ, giải đáp từ thực tiễn hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An; đây sẽ là bài học kinh nghiệm về phương thức, cách thức hoạt động mà HĐND Thủ đô Viêng Chăn vận dụng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn cũng bày tỏ mong muốn, hai cơ quan tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác khăng khít và đạt kết quả cao hơn; qua đó đề xuất hai Sở Nội vụ và hai Văn phòng HĐND làm “đầu mối” cho các hoạt động hợp tác trong thời gian tới của hai cơ quan HĐND ngày càng hiệu quả.

Đồng chí Cao Tiến Trung - Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trao đổi kinh nghiệm hoạt động thẩm tra, giám sát của HĐND tỉnh. Ảnh: Lâm Tùng

Thống nhất cao với đề xuất của lãnh đạo HĐND Thủ đô Viêng Chăn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình bày tỏ quan điểm: Việc học tập, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay là hoạt động hai chiều, HĐND Thủ đô Viêng Chăn học tập kinh nghiệm của HĐND tỉnh Nghệ An và HĐND tỉnh Nghệ An cũng học tập kinh nghiệm HĐND Thủ đô Viêng Chăn và được tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau thông qua hội nghị, tọa đàm trao đổi, các chuyến làm việc, chương trình công tác giữa hai bên; qua các ban HĐND, các đại biểu HĐND…

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm đến HĐND Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Lâm Tùng

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cũng mong muốn đội ngũ cán bộ, chuyên viên hai cơ quan HĐND sẽ là những người tiên phong đẩy mạnh nhiều hợp tác song phương giữa hai cơ quan HĐND; thúc đẩy hoạt động của HĐND hai địa phương ngày càng hiệu quả, bền chặt; góp phần thực hiện chủ trương đẩy mạnh hợp tác song phương giữa hai địa phương mà Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An và Bí thư Thành uỷ Viêng Chăn đã thống nhất.